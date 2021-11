OPDATERET. Kampen blev fløjtet af lige efter pausen, da Belenenses mødte op til anden halvleg med kun syv spillere. Kort efter blev én af dem skadet, og så måtte kampen ikke færdigspilles grundet regler om for få spillere på banen.

Dermed slutter kampen og den kæmpe farce med 7-0 til Benfica.

En fuldstændig bizar situation er opstået til kampen mellem Belenenses og Benfica.

Som om det i forvejen ikke er feje hold, når nedrykningstruede Belenenses skal møde et af det største hold i Portugal, så er situationen den, at den lille klub til kampen denne lørdag aften er amputeret gevaldigt.

Belenenses stillede nemlig op til kampen med kun ni spillere fra start, og ud af dem er to målmænd.

De mange faldne mænd er ude grundet smitte med coronavirus.

To timer før kampstart stod det klart, at 14 spillere og tre trænere ikke kunne være med.

Men det havde altså ikke betydning for afviklingen af kampen, selvom det lyder fuldstændig vanvittigt, at professionel fodbold skulle afvikles under sådanne forhold.

Faktum er, at kampen blev fløjtet i gang 21.30.

Første halvleg endte med 7-0 til Benfica.

Helt ærligt, det er jo sindssygt. Jeg har aldrig set noget lignende.