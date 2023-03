Lyt til artiklen

Jordskælvet i Tyrkiet og Syrien for en måned siden har kostet omkring 50.000 mennesker livet, og værst gik det i det europæiske land, hvor størstedelen gik bort.

Midt i tragedien stod den danske landsholdsspiller Jens Stryger Larsen, og han har på nærmeste hold kunnet se, hvordan mennesker, han er kommet tæt på siden skiftet til Trabzonspor i sommer, fra den ene dag til den anden fik ødelagt alt i deres liv.

»Det har været forfærdeligt. Naturens kræfter kan være voldsomme, og det har været tragisk at se alle de mennesker, som har mistet pårørende, deres hjem og alt, hvad de har ejet,« siger Jens Stryger Larsen.

Som konsekvens af de forfærdelige hændelser i landet blev det besluttet at sætte den tyrkiske liga på pause, men Trabzonspor måtte fortsætte med at træne og spille fodbold, da klubben stadig var med i Conference League og skulle møde Basel kun 10 dage efter jordskælvet.

I den kamp var følelserne tydeligt uden på tøjet, og da Jens Stryger Larsen havde scoret det eneste mål i kampen, dedikerede han målet til de mange berørte mennesker.

»Jeg kunne mærke på alle de tyrkiske folk i klubben, hvor hårdt de har været ramt af denne tragedie, det sætter også følelser i gang hos mig, når jeg har gået op og ned af dem de seneste mange måneder, og jeg har fået et forhold til dem, så jeg kunne mærke deres smerte,« forklarer den 32-årige danske landsholdsback og fortsætter:

»Det var en rigtig tung uge op til kampen. Vi kunne meget klart mærke det i klubben, da vi begyndte træningen igen. De tyrkiske spillere, trænere og staben har jo også pårørende,« siger han og tilføjer:

»Vi fik snakket godt igennem, at nu måtte vi prøve at gøre det så godt som muligt i kampen og støtte landet, og det kunne man tydeligt se på tribunerne, hvor folk kom med alle mulige forskellige trøjer og flag. Alle var ens til den kamp. Det var helt fantastisk at se støtten til redningsfolkene og alle dem, der har været dernede og hjælpe,« forklarer Stryger Larsen.

Her godt en måned efter fortæller Jens Stryger Larsen, at det fortsat er til at mærke, at redningsarbejdet langt fra slut, selv om man som fodboldspiller i storklubber som Trabzonspor er ret afskærmet fra offentligheden.

