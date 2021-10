Der bliver absolut ingen pause for de danske landsholdsstjerner, inden de næste år drager til VM i Qatar.

For ifølge Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) er klubberne nemlig først forpligtet til at frigive deres spillere 14. november.

Altså blot en uge, før slutrunden starter.

Og det er i den grad noget, der irriterer landstræner Kasper Hjulmand.

Foto: Liselotte Sabroe

»Det er jo ikke acceptabelt i forhold til at skulle sætte et hold ordentligt sammen. Men hvad er acceptabelt efterhånden i den pressede kalender, spillerne i forvejen har?« siger han onsdag på et pressemøde.

De deltagende VM-lande kommer kun til at få én uge sammen, inden VM begynder, da slutrunden er placeret midt i en hektisk fodboldsæson, der på det tidspunkt er i fuld gang.

Og netop den beslutning er noget, der bekymrer den danske landstræner.

»Jeg er bekymret for spillernes ve og vel, for der er før blevet drevet rovdrift på dem, og jeg er bekymret, når jeg ser på, hvor lidt der bliver taget hånd om deres bedste i de beslutninger, der bliver truffet,« siger Kasper Hjulmand og tilføjer:

»Det er jo ikke maskiner, med derimod mennesker, vi har med at gøre.«

Den populære fodboldtræner understreger desuden, at hverken han, DBU eller nogen af de andre nationale forbund er blevet taget med på råd i hele beslutningsprocessen.

»Nej, det er vi ikke. Vi får bare besked på, at det er sådan, det er.«

Netop derfor har Danmarks landstræner da heller ikke nogen intention om at få beslutningen op til genovervejelse. For den kommer med garanti ikke til at blive ændret, lyder det:

Joakim Mæhle scorede tirsdagens sejrsmål. Foto: Liselotte Sabroe

»Uanset hvor meget jeg råber og skriger, så får jeg nok ikke noget ud af det. Men vi må jo tage det, der er. Jeg bliver nødt til at få det bedste ud af det.«

Danmark indløste sig tirsdag aften en billet til næste års VM-slutrunde.

Med en sejr på 1-0 over Østrig sikrede Kasper Hjulmand og co. nemlig en suveræn førsteplads i kvalifikationsgruppen.

Selv med to kampe igen kan Skotland, der ligger på en andenplads, ikke nå at hente de danske drenge.

Danmark topper gruppen med 24 point efter otte kampe med en målscore på 27-0.

VM i 2022 spilles fra 21. november til 18. december.