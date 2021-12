Det er et spørgsmål om tid, før det bliver helt officielt, at Christian Eriksen er fortid i Inter.

Det fortæller flere kilder tæt på forløbet til B.T. Den officielle pressemeddelelse er meget tæt på at blive frigivet fra den italienske klub, og den ventes at lande senest en af de kommende dage.

Her vil det stå klart, at Eriksen og hans agent Martin Schoots er blevet enige med Inter omkring en gensidig ophævelse af danskerens kontrakt, der oprindeligt udløb i sommeren 2024. De præcise detaljer og vilkår er endnu ukendte.

Som B.T. skrev tidligere torsdag, holdt parterne møde i dag i Milano omkring Eriksens fremtid. Længe har det stået klart, at danskeren ikke kunne fortsætte i italiensk fodbold, da danskerens ICD-enhed, han fik indopereret efter sit kollaps i Parken, ikke er tilladt ifølge reglerne i støvlelandet.

Kilder tæt på Inter fortæller til B.T., at der er håb i klubben om, at Eriksen kan sige farvel til de italienske fans på et tidspunkt. Det bliver dog ikke lige nu - men måske i det nye år kan lejligheden byde sig. Interfans er i skrivende stund i fuld gang med at hylde Eriksen på sociale medier, mens nyheden om hans afsked har spredt sig.

Som klubløs venter de næste skridt i Eriksens eventuelle karriere. Hvis han altså beslutter sig for at fortsætte med fodbolden. Det ved endnu ingen helt officielt.

Det er dog blot et par uger siden, at B.T. kunne afsløre, at Eriksen var i gang med at genoptræne på OBs baner efter aftale med klubben, han repræsenterede fra 2005 til 2008, inden han skiftede til Ajax Amsterdam.

Eriksen har hus i Odense, hvor han bor med sine børn og kæresten Sabrina.

Og kontakten mellem Eriksen og hjerteklubben OB har været god i den seneste tid, lød det fra Enrico Augustinus, der er direktør i selskabet bag Superliga-holdet.

»Vi har en god relation til Christian. Vi har løbende sms-kontakt, og det er fint, han kan træne i Ådalen. Men vi lægger ikke en kontrakt på bordet, før han beslutter, om han vil spille fodbold igen,« sagde Augustinus, der tilføjede:

»Selvfølgelig er der plads til Christian i OB, hvis han beslutter sig for at spille fodbold igen.«

Eriksen er også blevet sat i forbindelse med sin tidligere klub Ajax.