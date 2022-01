Christian Eriksen var en af Serie As bedst betalte stjerner. Nu kan den titel gå til en anden måske kommende Inter-superstjerne.

Danskeren er på grund af sin hjerteoperation fortid hos mestrene fra Inter, som nu i stedet vil kaste de mange frigivne løn-millioner efter en af konkurrentens bedste spillere.

Ifølge La Gazzetta dello Sport har Inter sigtekornet rettet mod Juventus-10'eren Paulo Dybala, som klubbens ønsker at forstærke sig med.

Den italienske sportsavis skriver, at Dybalas agent har været i kontakt med Inter om en mulig kontrakt, hvor argentineren skal lokkes til Milano-klubben ved mere eller mindre at overtage de omkring 50 millioner kroner om året, som Eriksen scorede i Inter-trøjen.

Foto: DYLAN MARTINEZ Vis mere Foto: DYLAN MARTINEZ

Det forlyder, at 28-årige Dybalas agent kommer til Støvlelandet i løbet af januar for formentlig at mødes med Inter om en mulig aftale.

Paulo Dybala er kontrakfri til sommer, når hans kontrakt med Juventus løber ud. Hans forhandlinger med Juventus om en kontraktforlængelse strandede i efteråret.

Argentineren har ellers gennem de seneste sæsoner været en af 'Den Gamle Dames' største og bedste spillere, hvorfor det ikke kun er Inter, men også klubber som FC Barcelona og Tottenham, der lurer på ham.

Siden 2015 har Dybala scoret 109 mål i 274 kampe i Juventus-trøjen.