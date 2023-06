Det er bestemt ikke slut med Nicklas Bendtner på tv-skærmen.

For den tidligere fodboldspiller vender til efteråret tilbage med sit program 'Nicklas Pranker'.

Det oplyser Prime Video i et opslag på Instagram.

I programmet tager Nicklas Bendtner fusen på forskellige kendte personer gennem skjult kamera, men det vides endnu ikke, hvem der står for skud i den kommende sæson.

Nicklas Bendtner, der også tidligere haft sit eget tv-program med ekskæresten Philine Roepstorff, nåede i sin karriere at spille 81 landskampe.

Hans seneste kontrakt var med F.C. København, som han spillede for i efteråret 2019.

Hovedstadsklubben valgte dog ikke at forlænge med angriberen, der herefter stod uden kontrakt.

I juni 2021 bekræftede han, at han var stoppet som professionel fodboldspiller.

»Jeg savner det hver dag, men jeg er også godt klar over, at der er en slutdato i det her job. Jeg tror, jeg skal bruge en masse tid på helt at forstå, at det egentlig er slut nu. Nu skal jeg i stedet finde noget andet at gå op i og måske finde nogle ting, som giver mig det, fodbold gav mig i alle de år,« sagde han i tv-programmet 'Bendtner og Philine'.

Han havde nogle muligheder i udlandet, men coronakrisens indtog i verden gjorde det svært.

Efter karrieren stoppede, har han holdt formen en smule i gang på oldboysholdet i Tårnby FF.