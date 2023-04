Lyt til artiklen

Rasmus Højlund blev torsdag genstand for en opsigtsvækkende nyhed, da det italienske medie Calciomercato kunne vise en video, hvor danskeren får en bøde af politiet for en ulovlig parkering.

Nu fortæller hans far, Anders Højlund, at Atalanta-spilleren fik den overkommelige bøde på cirka 200 kroner, fordi der var vejarbejde, og han ikke helt har forstået teksten på et midlertidigt skilt, hvor han plejer at holde bilen.

»Der er vejarbejde, hvor han bor, og på italiensk har der stået, at der ikke må parkeres i et tidsrum, og det har han så ikke forstået 100 procent. Da klokken så bliver 9, og han skal hente bilen som normalt, står den på et fejeblad, så han måtte lige have en kort og rolig samtale med politiet, før han fik bilen igen,« siger Anders Højlund og tilføjer:

»Han har fået en lille bøde på omkring 200 kroner, som er kutyme for ulovlig parkering, men ellers var det bare en banal misforståelse, og alle gik derfra med et smil.«

Det har Rasmus Højlund da også al mulig grund til at have i øjeblikket.

Den 20-årige dansker slog sit navn fast i landsholdssammenhæng i marts, da han bankede fem mål ind i de to kampe mod Finland og Kasakhstan.

I Atalanta er han også godt kørende med otte mål i sæsonen.

Og selvfølgelig også når han skal til træning.