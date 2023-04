Lyt til artiklen

En ulovlig parkering betyder, at den danske stjerne Rasmus Højlund nu må have pungen op af lommen.

Det skriver den italienske journalist Gialuca Di Marzio på sin hjemmeside.

En optagelse viser, hvordan den 19-årige landsholdskomet har været i dialog med det italienske politi, der har givet ham en bøde.

Samtidig fjernede de hans bil efter at have gået den 'sædvanlige runde' på gaderne i Bergamo.

'Nogen har fået en dårlig start på dagen,' skriver det italienske medie Calciomercato i et opslag på Instagram, hvor de har delt øjeblikket, hvor angriberens bil bliver taget med.

Den noget ærgerlige oplevelse står i skærende kontrast til det, Rasmus Højlund har gang i på fodboldbanen, hvor han i den grad har markeret sig de seneste måneder.

I Atalanta er det indtil videre blevet til otte mål i sæsonen, og under den seneste landsholdssamling slog han for alvor sit navn fast på den store scene.

Her lavede Rasmus Højlund intet mindre end et hattrick i Parken mod Finland, og efterfølgende scorede han også Danmarks to mål mod Kasakhstan – en kamp, Hjulmands tropper dog tabte.