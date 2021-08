Han glemmer det aldrig. Danmark gør heller ikke. Ja, hele fodboldverden vil for altid huske det.

For Christian Eriksens kollaps i Parken har sat sig fast i alle, der var vidne til det forfærdelige øjeblik.

Én af dem, der var på banen, da det skete, var den danske stjernespiller Pierre-Emile Højbjerg, som i et stort interview med TV3 Sport nu taler ud om den overståede EM-slutrunde.

»Det var et kæmpe reality check for os, efter det der skete. Udfaldet var heldigvis det bedst mulige, og det er vi taknemmelige for, og det fandt vi ro i,« forklarer han i interviewet.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Eriksens hjertestop i den første EM-gruppekamp mod Finland sendte det danske landshold i choktilstand, og oplevelsen har da også sat sig dybt i den danske Tottenham-stjerne.

»Der sker bare nogle ting i ens liv, der former den måde, man tænker og lever sit liv på. Hver person har nogle momenter i livet, hvor man føler, at der er noget, der er vigtigere end noget andet. Og det indser man efter sådan noget,« forklarer 26-årige Pierre-Emile Højbjerg og tilføjer:

»Det er det smukke ved fodbold. At vi vier vores liv til det, men vi er også bevidste om, at der er ting, der er vigtigere her i livet. Det har jeg ingen skam i at sige.«

På trods af det enorme chok, som Kasper Hjulmands mandskab blev udsat for, endte Danmark med at tage hele Fodboldeuropa med storm ved at spille sig i en EM-semifinale.

Foto: Paul Ellis / POOL Vis mere Foto: Paul Ellis / POOL

Noget, der blandt andet lykkedes på grund af truppens sammenhold, lyder det fra Højbjerg:

»Vores bånd er blevet endnu stærkere, og det er helt ekstraordinært. Det har givet os en kæmpe erfaring fremadrettet, hvis vi oplever kampe og slutrunder, hvor presset bliver lige så stort.«

På trods af at de danske helte overraskede størstedelen af fodboldverdenen, mener Pierre-Emile Højbjerg stadig, at der er store ting i vente for det danske landshold.

»Jeg mærkede som fodboldspiller, at vi fik et resultat, men vi kan stadig forbedre os, og det gav en indikation om, at vi som hold kan vokse endnu mere,« forklarer han.

Semifinalen blev endestationen for Danmark ved EM, da Højbjerg og co. endte med at tabe 1-2 til England efter forlænget spilletid.