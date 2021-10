Danmark kan kvalificere sig til VM i Qatar til næste år tirsdag aften, når Østrig gæster Parken.

Kravet er simpelt. Der skal tre point på kontoen, når David Alaba, Marcel Sabitzer og de andre østrigske stjerner kigger forbi København.

Og forudsætningerne for dansk succes er gode. Det fortalte Kasper Hjulmand til den fremmødte presse i Helsingør søndag eftermiddag.

»Som det ser ud lige nu, er der ingen problemer med skader eller andet i truppen. Jeg regner med at have alle mand til rådighed frem mod tirsdag.«

Danmark slog lørdag aften Moldova med 4-0. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Danmark slog lørdag aften Moldova med 4-0. Foto: Liselotte Sabroe

Landstræneren skiftede ellers Simon Kjær og Andreas Skov Olsen ud i pausen i lørdagens 4-0-sejr over Moldova på udebane. Men det var heldigvis bare ud fra et forsigtighedsprincip.

»Der er ingenting at være bekymret for. Alt ser fornuftigt ud, og vi har lige nu fuldt fokus på Østrig. Det er et godt hold, vi skal møde.«

Danmark må anses som favoritter til tirsdagens VM-matchbold i Parken. Kasper Hjulmands tropper vandt således tidligere i kvalifikationen i Østrig, og det var med de knusende cifre 4-0 efter en overbevisende anden halvleg.

Danmark har tre VM-kvalifikationskampe tilbage i denne omgang. Og der skal gå meget galt, hvis Qatar-billetten ikke sikres på et eller andet tidspunkt.

Landsholdet kan slå flere rekorder i de tre sidste kampe. Danmark kan eksempelvis være det hold, som spiller flest kampe uden at indkassere mål. Men det vil Kasper Hjulmand ikke tale om endnu.

»Vi har en sindssyg vigtig kamp på hjemmebane på tirsdag, og det er det, jeg tænker på lige nu. Rekorder og andre ting må vente lidt.«

Alligevel skjuler Danmarks fodboldlandstræner på ingen måde, at han selvfølgelig ønsker at indløse den eftertragtede VM-billet allerede tirsdag aften.

»Selvfølgelig vil det være en fordel at være VM-sikre allerede om to dage. Så kan vi nemlig begynde at planlægge. Allerede onsdag kan vi begynde at se frem mod samlingen i marts og lave en plan for landsholdet 2022.«