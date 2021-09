Der skal meget til at hidse Danmarks rolige og smilende landstræner op. Men ét samtaleemne kan få Hjulmands puls til at stige eksplosivt.

Landsholdsanfører Simon Kjær afslørede for nylig, at EM-semifinalenederlaget til England i sommer stadig får hans blod til at koge – især fordi et tvivlsomt straffespark i den forlængede spilletid blev afgørende.

Og sådan forholder det sig også hos landstræner Kasper Hjulmand. Det afslørede han i forbindelse med, at han mandag satte navne på den landsholdstrup, der i den kommende måned endegyldigt kan sikre VM-kvalifikationen.

1-2-nederlaget mod England ER nemlig stadig et meget ømt emne.

Kasper Hjulmand udtager landsholdet til kampene mod Moldova og Østrig. København, mandag den 27. september 2021.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kasper Hjulmand udtager landsholdet til kampene mod Moldova og Østrig. København, mandag den 27. september 2021.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Der står røg ud af ørerne, hver eneste gang jeg tænker på det. Den vil stadig sidde i mig i lang tid – så jo jo, den fylder stadig,« konstaterer Hjulmand.

Han håber inderligt, at han og danskerne i den nærmeste fremtid kan få lov at få fingrene i englænderne, så man kan hævn.

»Jeg har lige været i England i en uges tid for at besøge klubberne. Der mødte jeg nogle engelske spillere, lad mig sige det sådan.«

»Det kan godt være motivation og damp til det næste møde. Det er med til motivere os og sætte endnu mere fut under kedlerne.«

Så du håber at ramle ind i England ved VM næste år?

»Ja, lad os bare tage dem igen.«