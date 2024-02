Der er hidtil usete videosekvenser i den nye Bendtner-dokumentar, der kommer på TV3 og Viaplay 12. februar.

Nogle af optagelserne er over 30 år gamle, og her kan man se den glade – og samlede – Familien Bendtner, der lever et ganske normalt liv, hvor fodboldens rolle vokser, som årene går. Men én person glimrer ved sit fravær i dokumentaren, nemlig manden med kameraet, Nicklas Bendtners far, Thomas.

Den ti år gamle sag om deres mislykkede smykkeeventyr bliver ellers vendt i udsendelsen, ligesom Thomas Bendtners rolle som rådgiver og agent for sin søn bliver mødt af kras kritik fra blandt andre Daniel Agger, Arsenals akademichef Liam Brady og Bendtners mor, Joan, som Thomas Bendtner er skilt fra.

»Han stjal fra mig og udnyttede min situation som professionel fodboldspiller,« lyder det fra hovedpersonen i udsendelsen.

B.T. har været i telefonisk kontakt med Thomas Bendtner for at få hans version af forløbet, men han ønsker ikke at se dokumentaren eller at kommentere indholdet.

»Han kørte i mange år min karriere efter, hvad der var godt for ham og hans makkere. Alligevel er det værste nok, at han har misbrugt min tillid. Han vidste jo, at han var mit store idol, fra jeg var lille,« sagde Nicklas Bendtner i 2018.

Trods de skarpe ord, så gik videoerne fra barndommen lige i hjertet på den tidligere landsholdsangriber.

»Jeg har ikke set det før – og det var rigtig, rigtig fedt at se. Jeg havde en fantastisk barndom med masser af fodbold, masser af sport generelt. Det var meget stærke og gode minder, og der fik man lov at lege, hygge sig med sine venner og der var ingen bekymringer,« siger han i et interview med B.T.

Nicklas Bendtner i snak med forældrene og Thomas Kahlenberg. Foto: Liselotte Sabroe

Hvornår stoppede legen?



»Jeg kom til KB, da jeg var ti, og der blev det ret hurtigt seriøst. Det var en længere rejse, og mine forældre var gode til at køre mig, før jeg var gammel nok til at tage bussen. Jeg spillede med dem, der var ældre, og da vi ramte juniortiden var det meget seriøst det hele. Og da jeg kom til Arsenal, ja, der gav det lidt sig selv,« siger Bendtner, der dengang var 16 år.

Der siger din mor, at hun græd og græd, da du tog afsted. Hvordan tog du det?

»Det kan jeg godt huske,« siger den 36-årige med et kærligt grin.

Nicklas Bendtner, brormand og far under reklamefilmoptagelser på og omkring Strøget. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

»Jeg tror ikke, jeg selv var så ked af det. Det savn til familie og venner kom først senere hos mig. Til at starte med var jeg bare enormt spændt.«

I dokumentaren er der mange, der peger på, at der er et problematisk forhold mellem dig og dine forældre, især din far. Der bliver sagt, at de bliver økonomisk afhængige af dig. Hvordan oplevede du selv perioden?

»I og med min far ikke har valgt at deltage i dokumentaren, så vil jeg egentlig bare lade det stå ved det, der er med, uden at snakke så meget mere om det.«

Og der bliver den lukket.

Det er nu nærmest 10 år, siden Bendtner har talt med sin far.