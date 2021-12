Thomas Delaney måtte onsdag aften en tur på hospitalet grundet maveproblemer.

Her spillede han 38 minutter for Sevilla, inden han blev udskiftet.

Ifølge mediet El Desmarque.følte danskeren sig svimmel og måtte tilses af lægestaben på banen.

»Delaney har en virus i maven, men vi troede, han var klar til at spille. Han har været på smertestillende og har været nødt til at tage på hospitalet,« lød det fra træner Julen Lopetegui på et pressemøde efter kampen.

Delaney skiftede i sommer til Sevilla fra tyske Dortmund. Foto: MARCELO DEL POZO

Der er dog gode nyheder dagen derpå. B.T. har været i kontakt med Sevillas pressechef Jesus Gomez, der fortæller, at Delaney er i bedring, efter han blev undersøgt på hospitalet, mens holdkammeraterne spillede kampen færdig mod Cordoba, der gik i forlænget spilletid, inden Sevilla vandt 1-0.

»Han er okay. Han var med spillerbussen hjem til Sevilla sammen med resten af spillerne,« siger Gomez til B.T.

Delaney var ellers tvivlsom op til opgøret mod Cordoba, men han blev alligevel valgt til startopstillingen.

Den danske landsholdsspiller skiftede i sommer til Sevilla efter tre sæsoner hos Dortmund, hvor Delaney i perioder kæmpede med fast spilletid. I Sevilla er han at finde de næste tre år. Udlandskarrieren tog fart, da han i 2017 forlod FC København til fordel for Werder Bremen.