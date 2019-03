Lille spejl på væggen der, hvilken angrebssuperstjerne er den vildeste i verden her - Messi, Ronaldo, Aguero, Suarez, Lewandowski eller ham Rooney dér?

Det spørgsmål giver en flot infografik, som er blevet et viralt hit, et ret klart svar på. Og svaret er måske ikke så overraskende rigtig godt nyt til både Messi- og Ronaldo-fans.

Den enkle, men flot udførte videografik, som bliver delt flittigt på nettet, viser, hvordan syv af de seneste 10 års største angrebsstjerner har udviklet sig målscoringsmæssigt gennem årene.

Grafikken, som er lavet af profilen Coach David Baird, viser med en simpel grafik ret tydeligt, hvor stort et skridt, Lionel Messi og Cristiano Ronaldo er - og har været - foran deres stjerne-konkurrenter i det seneste årti. Og det er altså store stjernenavne, vi taler om: Sergio Aguero, Luis Suarez, Robert Lewandowski, Wayne Rooney, Gonzalo Higuain og Karim Benzema. Se med herunder:

Grafikken starter, hvor de otte angribere er 20 år og tre måneder. Derefter viser den udviklingen i forhold til antal mål scoret efterhånden som spillerne bliver ældre og kommer længere ind i karrieren - mål for mål og måned for måned.

I start-20’erne er Sergio Aguero fra Manchester City i spidsen, men han bliver hurtigt overhalet af FC Barcelonas hyperfarlige 10’er, som er foran alle sine konkurrenter fra 22-års-alderen.

Siden begynder Cristiano Ronaldo at røre på sig. Han startede sin karriere som kantspiller, og det var først omkring, da han var 26 år, at han for alvor udviklede det skarpe målinstinkt, der har fulgt ham siden.

Ronaldo haler derfor ind på og danner et parløb med Lionel Messi i spidsen af tabellen, hvor de er langt foran de øvrige angribere gennem årene.

Ronaldo og Messi er bare i en klasse for sig.

Den portugisiske Juventus-spiller slutter foran sin rival om titlen som verdens bedste spiller gennem de sidste 10 år her i 2019 med i alt 677 mål.

Men det skyldes, at han med sine 34 år har haft tre år flere til at score sine mål i forhold til 31-årige Messi.

Da Ronaldo var på samme alder, som Messi er i dag, var han kommet på tavlen 90 gange færre gange end argentinere, som slutter på foreløbigt 650 scoringer i karrieren (det faktiske og helt opdaterede tal er 653 mål).

Luis Suarez er nummer tre på listen med 445 mål, hvorefter Robert Lewandowski og Sergio Aguero følger med henholdsvis 396 og 387 mål på det tidspunkt, hvor grafikken er lavet.