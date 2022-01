Christian Eriksens fantastiske og vilde vilje til at genoptage sin fodboldkarriere har skabt enorm glæde verden over.

De kritiske og bekymrede røster har været nærmest ikkeeksisterende, men nu er der i hvert fald kommet én i britiske The Times.

Og den kommer fra en mand, der ved, hvad han taler om.

Fabrice Muamba måtte nemlig selv indstille sin karriere, efter han kollapsede midt under en kamp i 2012. Han var død i 78 minutter, inden han blev genoplivet.

Fabrice Muamba måtte opgive fodboldkarrieren, efter han faldt om i kampen mod Tottenham. Dengang spillede han for Bolton, og holdene mødte i FA-Cuppen 17. marts 2012. Foto: OLLY GREENWOOD Vis mere Fabrice Muamba måtte opgive fodboldkarrieren, efter han faldt om i kampen mod Tottenham. Dengang spillede han for Bolton, og holdene mødte i FA-Cuppen 17. marts 2012. Foto: OLLY GREENWOOD

»Som person, der kæmpede med hjerteproblemer på fodboldbanen – og med et hjerte, der stoppede med at slå i 78 minutter – har jeg svært ved at forestille mig, at jeg ville kunne holde ud at se Christian spille. Jeg ville være bekymret,« skriver Muamba i sin klumme for mediet.

For små to uger siden tog Christian Eriksen endelig bladet fra munden for første gang siden det frygtelige kollaps. Her fortalte han til DR, at han vil spille fodbold på højeste niveau igen og endda agter at være med til VM i Qatar.

Samtidig understregede den danske fodboldstjerne, hvordan han på ingen måde er nervøs for at falde om på banen igen. Risikoen er minimal, forklarer han, og så har han også fået indopereret en ICD-enhed i forbindelse med chokket ved EM, som gør, at hans hjerte bliver genstartet, hvis det en dag svigter igen.

Den 33-årige Fabrice Muamba håber selvfølgelig også, at Christian Eriksen går en smuk fremtid i møde.

Men han kan ikke skjule, at han frygter danskerens tilbagevenden til grønsværen.

»Det ville være utroligt at se ham komme tilbage, så han igen kan vise os, hvor stor en fodboldspiller han er. Men mest af alt er jeg sikker på, at I forstår, hvorfor jeg vil have, at han er i sikkerhed og har et godt helbred,« skriver Muamba.

»Jeg er sikker på, at I kan forstå, hvorfor jeg er ængstelig.«

Christian Eriksen er på det seneste blevet rygtet til en række klubber – herunder Brentford i Premier League. Det kan du læse mere om her.