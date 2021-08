En forfærdelig sæsonstart og syv spillere ude med coronasmitte.

Der er grund til alvorlig bekymring i Brøndby før aftenens store Champions League-playoff-brag mod stærke Red Bull Salzburg.

Det mener panelet i denne uges udgave af 'Fodbold FM', som er B.T.s debatprogram om fodbold.

»Det kan godt blive ret grimt. Salzburg har en spillestil, hvor de virkelig kører på, også selvom de er kommet foran. Og det her Brøndby-hold ser meget skrøbeligt ud. Jeg frygter, at de kan tabe med fire eller fem mål,« siger fodboldekspert Steffen Dam, som bakkes op af paneldeltager Erik Larsen:

Brøndbys cheftræner, Niels Frederiksen, i Superliga-kampen mellem AGF og Brøndby IF. Foto: Henning Bagger

»Jeg var ikke så optimistisk i forvejen. Nu er situationen ikke blevet bedre. De får det svært. Det er jo over to kampe, så det gælder om at holde skindet på næsen i den første kamp,« siger fodboldscouten, som har været ansat i Brøndby.

De danske mestre har endnu ikke vundet en kamp i Superligaens fem første runder, profiler som Jesper Lindstrøm, Marvin Schwäbe og Anthony Jung har forladt klubben, og syv spillere er ikke rejst med truppen til Salzburg, da de er i coronakarantæne.

Nu er chancen for avancement til Champions Leagues gruppespil helt i bund for Niels Frederiksens mandskab, mener både panelet og bookmakerne.

»Det har været den perfekte storm for Brøndby i negativ forstand med skader, manglende transferer og nu sygdom. De har skiftet ud på midtbanen og i forsvaret til hver eneste kamp, hvilket har resulteret i denne dårlige sæsonstart,« lyder vurderingen fra Steffen Dam.

Foto: Henning Bagger

Erik Larsen ærgrer sig på Brøndby-spillernes vegne over, at holdet er ramt af uheld og dårlig form op til den måske største og vigtigste europæiske kamp for klubben i 16 år.

»Det er dybt uheldigt for dansk fodbold og særligt for Brøndby. Og det er synd for spilerne. Det er en kæmpe oplevelse at spille sådan en playoffkamp til Champions League. Det er jo også en måde at vise sig frem, hvis man gør det godt,« siger han.

Brøndby stiller på Red Bull Arena i Salzburg op uden midtbanespillerne Tobias Børkeeiet, Josip Radosevic, Christian Cappis og Mathias Greve samt stopperen Sigurd Rosted og reservekeeperen Thomas Mikkelsen på grund af corona. Derudover er Rezan Corlu syg.

