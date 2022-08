Lyt til artiklen

Søndag kom en virkelig grim sag frem i Tyskland.

Den tidligere landsholdsspiller og nuværende venstreback hos Dortmund Nico Schulz er anklaget for at have sparket sin gravide ekskæreste i maven samt flere andre voldelige angreb på hende. Bild bragte desuden udpluk af deres besked-udveksling, hvor Schulz undskylder for sin adfærd.

Over 76 sider fortæller ekskæresten, hvor grimt hun er blevet behandlet – men nu er det op til retssystemet i Tyskland at gå videre med sagen.

Schulz var ikke med for Dortmund i weekendens kamp, men klubben fortæller, at de ikke kan træffe nogen beslutninger om spillerens fremtid, fordi sagen fortsat er i gang. Det danske tøjfirma Shaping New Tomorrow har dog ikke brug for betænkningstid.

For lidt over et år siden brugte firmaet, der er godt kendt fra 'Løvens Hule', Schulz i en række reklamer, men nu er alt indhold med ham fjernet fra deres medier.

Det fortæller Christian Aachmann, der er en af stifterne af det fremadstormende firma.

»Det er over et år siden, vores samarbejde med ham sluttede. Vi har kigget på, hvilket materiale der ligger i gemmerne – det er ikke noget vi aktivt bruger længere. Men vi har arkiveret det,« siger han, da B.T. fanger ham på telefonen.

»Vi tager afstand fra denne adfærd. Det lever overhovedet ikke op til, hvad en ambassadør for Shaping New Tomorrow skal stå for.«

»Vi ønsker ikke at tage nogen chancer i forhold til, hvordan sagen ender. Vi skal selvfølgelig se på, hvordan det slutter, men det ændrer ikke noget, for samarbejdet er slut for længe siden, så det handler mest om at arkivere gamle opslag på Instagram og Facebook.«

Ifølge Bild har den 29-årige Schulz med 12 landskampe på cv'et ikke været til træning siden afsløringen af mishandlingssagen.