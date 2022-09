Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Sidste sommer var Jannik Vestergaard fast starter under EM, men nu har Kasper Hjulmand slet ikke udtaget ham til Danmarks trup til næste uges kampe mod Kroatien og Frankrig.

Dermed er VM-billetten for alvor i fare for forsvareren med erfaring fra 35 landskampe og 350 kampe i international fodbold på topplan i Bundesligaen og Premier League.

Lige nu er der ingen tvivl om, at Jannik Vestergaard uden fast spilletid i Leicester er i massiv modvind, og det taler han ud om i et interview med B.T.

»Det er en meget frustrerende situation for mig i Leicester lige nu – ligesom det generelt resultatmæssigt er en frustrerende tid for klubben,« siger Jannik Vestergaard og peger på Leicesters forfærdelige sæsonstart, hvor klubben skraber bunden i Premier League med fem nederlag og kun et point i de første seks runder.

»Personligt er det decideret skuffende, at jeg ikke har fået chancen i ligaen, fordi jeg havde en god pre-season, hvor jeg fik meget spilletid i testkampene, hvor det gik godt for mig – og hvor jeg kom i supergod form til Premier League-starten,« tilføjer han og fortsætter:

»Jeg skal helt ærligt indrømme, at jeg ikke ved, hvad der er sket. Jeg kom tilbage til klubben efter sommerferie og efter de to landskampe for Danmark med sejre ude over Østrig og verdensmestrene Frankrig. Jeg talte med klubben og fik den klare opfattelse, at de var glade for mig, at vi startede fra nul i den nye sæson, og at jeg fik samme chance som alle andre for at spille.«

»Men da ligaen startede, var jeg pludselig helt uden for og har kun startet inde i en pokalkamp, hvor jeg spillede godt, og vi holdt nullet. Bagefter var jeg igen uden for,« konstaterer midterforsvareren.

»Jeg arbejder hårdt til træning, hvor det faktisk går rigtigt godt for mig, og jeg tror da stadig på, at jeg får chancen. Jeg er helt klar, hvis manageren vælger at bruge mig og mine kvaliteter. Jeg er i god fysisk form og tror på, at jeg kunne hjælpe klubben tilbage på sporet og ud af den resultatmæssigt svære situation.«

»I sidste sæson døjede jeg med nogle skader og sygdom og ankom i det hele taget til Leicester uden en pre-season – og nærmest direkte fra EM-semifinalen på Wembley og en udmattende slutrunde. Det var ikke optimalt. I år har jeg derimod hele tiden stået skarpt og uden skavanker overhovedet,« pointerer han.

Situationen i Leicester virker nemlig uændret fra slutningen af seneste sæson, hvor Jannik Vestergaard også sled med regulær spilletid, efter klubben for kun et år siden lagde 130 millioner kroner på bordet for at købe ham fri i Southampton.

I det netop lukkede vindue var der derfor også mange spekulationer om udlejning til klubber som Valencia og Nice, ligesom B.T. kunne afsløre, at Brentford havde forsøgt at hente den 30-årige dansker, men Leicester afviste at udleje ham.

»Leicester meldte tidligt ud, at de ville beholde mig og bekræftede, at jeg gjorde det godt, og at vi startede den nye sæson fra nul. Den melding købte jeg med al den loyalitet, jeg har for min klub og menneskerne i og omkring den. Så jeg regnede med at blive i Leicester og få en god sæson nummer to.«

»Som altid i et transfervindue var der nogle muligheder – denne gang flest i form af lejeaftaler, men klubben sagde nej til allesammen. Jeg vil ikke kommentere klubnavne, for det er ikke fair, synes jeg.«

Leicester-manager Brendan Rodgers. Foto: JOHN SIBLEY Vis mere Leicester-manager Brendan Rodgers. Foto: JOHN SIBLEY

Der er blevet talt om mulighed for permanent skifte til Fulham. Hvorfor blev det ikke til noget?



»Der kom pludselig et tilbud om et permanent skifte, men sagen er, at jeg hele tiden har set på det sportslige og har troet på en fremtid i Leicester – også ud fra det, jeg hørte fra klubben. Det er en stor klub, som gerne ville have mig i halvandet år, før skiftet fra Southampton lykkedes. Så jeg troede naturligvis, at det ville blive et godt skifte – og det kan det jo nå at blive endnu.«

Der er modstridende oplysninger om, hvorfor den handel med Fulham ikke lykkedes. Enten at du ikke ville gå ned i løn – eller at Fulham modsat ville matche din løn og give dig et år længere end Leicesters og matchede lønnen. Hvad er rigtigt?

»Jeg vil ikke snakke så konkret om penge, men jeg har også selv hørt, at nogle spekulerer i, at jeg blev i Leicester på grund af lønnen, men det var aldrig på grund af penge. Jeg ved ikke, hvor den slags kommer fra – det er rent vrøvl. Der var ingen forskel i økonomi. På det tidspunkt virkede det stadig som en bedre sportslig mulighed at blive i Leicester.«

Hos bundproppen i Premier League har forsvaret været hullet som en si, og landstræner Kasper Hjulmand sagde i forbindelse med tirsdagens udtagelse, at Vestergaard har gjort alt og uforskyldt er havnet i situationen, samt at klubben med manager Brendan Rodgers kunne løse problemerne bagtil ved at bruge ham.

Har du problemer med manager Brendan Rodgers?

»Jeg havde haft kontakt med Leicester og med Brendan Rodgers i halvandet år, før jeg skiftede til klubben, så jeg har hele tiden tænkt, at hvis jeg gør det godt til træning, så får jeg en chance, for både manageren og klubben ved præcis, hvad jeg står for. De har jo hentet mig af en grund. Jeg tror på, jeg har noget at bidrage med – at jeg kan hjælpe klubben til den succes, som den – og fansene – fortjener. Jeg har kontinuerligt trænet godt, er i god form og helt parat,« svarer Vestergaard.

I forbindelse med landsholdets pressemøde åbnede landstræneren en dør på klem for Jannik Vestergaard i forhold til at være femte midterforsvarer ved VM.

Jannik Vestergaard forstår landstræneren fravalg denne gang og afviser at være skuffet over ikke at være udtaget for første gang i årevis.

»Nej, jeg er ikke skuffet. Så skulle jeg jo have forventet at bliver udtaget. Og jeg er jo realistisk og vidste, at det var svært på grund af spilletid. Noget andet er, at jeg da havde håbet på at blive udtaget, så jeg er ked af ikke at være med.«

»Jeg er ked af hele min situation i Leicester. Det er ikke det fedeste øjeblik, men fodbold går ligesom livet op og ned, og man lærer i topfodbold, at man bare bider tænderne sammen, arbejder endnu hårdere til træning og kæmper videre, og så skal det nok gå fremad igen,« forklarer danskeren, som altså ikke er med i næste uges landskampe, medmindre der kommer en efterudtagelse.

»Jeg elsker bare generelt at være med landsholdet. Følelsesmæssigt er det absolut det største som fodboldspiller at spille for Danmark sammen med en masse gode gutter med samme fælles mål om at gøre vores landsmænd glade og stolte. Og sportsligt set er det stort at være en del af et fantastisk godt hold. Så jeg vil i de næste uger helt naturligt savne at være en del af det, som jeg elsker mest i fodbold: Vi spillere er jo mennesker og ikke robotter uden følelser,« slutter Jannik Vestergaard.