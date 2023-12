Først var det Brian Riemer, og så fulgte holdkammeraten Jan Vertonghen op.

Nu er det Jesper Fredbergs tur til at blive forarget over en ydmygelse af den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel.

»Jeg synes ikke, det er i orden. Det er lidt mangel på format, at man gør sådan noget. Vi har også vores ture i omklædningsrummet, hvor vi giver gode råd til spillerne, og i kampens hede kan man også sige nogle ting, som kan virke hårde, og sådan er fodbold også. Sådan skal det også være,« siger Jesper Fredberg og fortsætter:

»Det har jeg ikke nogen problemer med overhovedet, og man må også gerne prøve at psyke sine modstandere, men at lægge et klip op efter en fodboldkamp, det er sgu usagligt! Der står jeg af. Det bliver for plat,« slår Anderlecht-bossen fast.

Kasper Schmeichel er Jesper Fredbergs seneste signing i Anderlecht. Foto: Anderlecht Vis mere Kasper Schmeichel er Jesper Fredbergs seneste signing i Anderlecht. Foto: Anderlecht

De stærke holdninger fra flere grene af den belgiske storklub kommer efter en episode, hvor den konkurrerende klub Standard Liege valgte at lægge en video af cheftræner Carl Hoefkens’ tale fra omklædningsrummet ud. (Se videoen nederst i artiklen).

Her kan man høre træneren ydmyge Kasper Schmeichel med ordene:

»Den her målmand kan ikke komme helt ned til stolperne. Skyd bolden i hjørnet, og der vil være mål. Det garanterer jeg,« lød det inden opgøret fra det ellers hellige rum i en video, som klubben lagde ud til offentligheden efter 2-2-kampen.

Det træk revser Jesper Fredberg.

Kasper Schmeichel bidrager med en masse på banen og i klubben, fortæller Fredberg. Foto: Jure Makovec/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Kasper Schmeichel bidrager med en masse på banen og i klubben, fortæller Fredberg. Foto: Jure Makovec/AFP/Ritzau Scanpix

»Holdninger og meninger i fodboldverdenen må man godt have, og det er også det, der gør det sjovt at debattere, og de mange fodboldeksperter i verden skal blive ved med at have holdninger, men som klub vælger og fravælger man nogle aktiver. Og jeg kan ikke se formålet med det aktiv,« siger han og tilføjer:

»Og så synes jeg også, at det er en usaglig ydmygelse. Det er ikke noget, der har ben på sig overhovedet. De vandt ikke engang kampen,« bemærker Anderlechts danske fodbolddirektør tørt.

I den efterfølgende kamp, for en uge siden i opgøret mod de regerende belgiske mestre, Antwerp, leverede Kasper Schmeichel en indsats, som er blevet storrost i de belgiske medier, og det samme gjorde han lillejuleaftensdag, hvor han reddede straffespark mod Genk, og præstationer som dem bliver lidt glemt i øjeblikket, mener Jesper Fredberg.

»Han stod rigtig, rigtig stærke kampe dér,« pointerer Anderlecht-bossen, som har noteret sig, at Kasper Schmeichel efter den seneste tids kritik er blevet et nemt offer at angribe.

Jesper Fredberg er fortørnet over Standard Lieges behandling af Kasper Schmeichel. Foto: Anderlecht Vis mere Jesper Fredberg er fortørnet over Standard Lieges behandling af Kasper Schmeichel. Foto: Anderlecht

»Sådan tror jeg desværre, at det er lidt i fodbold. Og det kan man være en del af, når det kører i medierne. Fordi det er det, trenden kører på. Men det er også derfor, at det er vigtigt, at vi i dagligdagen kan se, hvad der i virkeligheden sker. Og det er ikke, fordi man skal gå ud og modbevise alting, for så ville man ikke lave andet end at skulle kommentere på artikler og kommentarer.«

»Men man kan kun appellere til, at man holder det på et sobert niveau,« forklarer Jesper Fredberg og understreger, at Kasper Schmeichel får lige præcis samme behandling i Anderlecht som alle andre spillere i truppen.

»Hvis Kasper spiller en dårlig kamp, er vi de første til at sige det til ham. Så får spillerne også det at vide. Så det er ikke, fordi der er nogen, der skal beskyttes mere end andre.«

»Man skal bare gå efter bolden. Det er i hvert fald min hensigt i det. Og så skal man huske, at det er mennesker, vi har med at gøre, så selv om han ikke læser alting, så har det jo en indflydelse på folk. Og jeg tror ikke, at folk har en hensigt med at få andre til at føle sig dårligere, for det er absolut ikke vores formål med at være i fodbold.«

Kasper Schmeichel får samme behandling som alle andre spillere i Anderlecht, understreger fodbolddirektør Fredberg. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Kasper Schmeichel får samme behandling som alle andre spillere i Anderlecht, understreger fodbolddirektør Fredberg. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Vi vil løfte hinanden, og på et tidspunkt er man simpelthen ikke god nok, og så laver man et skifte, men indtil han ikke er det, så er det også vores opgave at bakke folk op, så de kan være den bedste version af sig selv i det her miljø.«

37-årige Kasper Schmeichel har i efteråret fået usædvanlig meget kritik, men nuancerne i debatten mangler, mener Jesper Fredberg.

Overordnet er han mere end tilfreds med sin seneste transfer til Anderlecht.

»Jeg er nok ikke den helt rigtige til at bedømme ham, fordi vores målmandstræner og trænerstaben kan gøre det bedre end mig, men jeg synes, at Kasper er kommet ind med noget karisma og ledelse og også noget erfaring i den relativt unge trup,« siger han og uddyber:

Den danske landsholdsmålmand reddede straffespark mod Genk lillejuleaftensdag. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Den danske landsholdsmålmand reddede straffespark mod Genk lillejuleaftensdag. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Han bidrager i et godt målmandsteam, og han har sikkert godt kunnet tage nogle af de afslutninger, der er gået i mål, og der er sikkert også afslutninger, han har taget, som burde være gået ind, men overall kigger jeg på, at præstationerne har været fine.«

»Jeg synes, at det bedste modsvar, han kan give, det gav ham mod Antwerp og Genk. Det er ikke os, der skal stå og være tastaturkrigere. Det er en kamp, man aldrig kan vinde. Det gider jeg ikke gå ind i, så den bedste måde er at lade fødderne tale, i det her tilfælde hænderne, og han står en rigtig, rigtig stærk kamp for os i Antwerp, så vi holder os inde i perioder og kunne have lukket kampen og taget tre point. Og det samme gjorde han mod Genk, hvor han igen er afgørende.«

»Det er det, vi forventer og håber på. At man kan lave de her toppræstationer mod de helt stærke hold. Så jeg har ikke noget at sætte en finger på dér. Og hvis der er det, så er Kasper den første, der får det at vide. Det er der ingen tvivl om.«

»For mig handler det sulten, om man er klar og vil gøre en forskel. Om man bidrager til fællesskabet og har noget at komme med, og det gør Kasper. Det skal han have ros for. Den erfaring suger vi meget af, og de unge spillere lærer rigtig meget af det. Vi spiller altså for at vinde. Det skal vi både gøre til træning og til kampene, og der gør han det rigtig godt, synes jeg,« slutter Jesper Fredberg.