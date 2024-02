Rasmus Højlunds venner måtte vente et halvt år på at se ham fejre et mål med at spille luftguitar.

Landsholdsangriberen Rasmus Højlund gav søndag sig selv en noget nær perfekt 21 års fødselsdagsgave.

Højlund scorede for fjerde gang i træk for Manchester United, da han bragte sit hold på sejrskurs med 1-0-målet i en 3-0-sejr på Old Trafford over West Ham i Premier League.

Efter kampen stillede danskeren op til et interview, der blev bragt på tv-kanalen See, sammen med holdkammeraten Alejandro Garnacho, der scorede de sidste to mål i sejren.

Foto: Dave Thompson/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Dave Thompson/Ritzau Scanpix

»Det er altid specielt at spille på sin fødselsdag.«

»Jeg prøvede det samme sidste år, men i dag blev det en sejr - en meget god sejr - og jeg er både glad på mine egne vegne og hans, siger Rasmus Højlund og nikker over mod Garnacho.«

Efter den vigtige 1-0-scoring midtvejs i første halvleg fortsatte danskeren sit løb ud mod endetribunen, hvor han spillede luftguitar.

»Jeg har talt med mine venner om at lave en fejring for dem. De bad i sommer om, at jeg lavede en luftguitar, og jeg havde ikke gjort det endnu, så i dag kom den,« siger Rasmus Højlund.

Danskeren er med søndagens scoring oppe på fire mål i Premier League efter sommerskiftet fra italienske Atalanta.

På samme dag for et år siden var han på banen i en god time for Atalanta. Dengang endte det med et 0-1-nederlag på udebane til Sassuolo på Højlunds 20 års fødselsdag.

I øvrigt i en kamp, hvor Atalanta spillede med en mand i undertal i en time, efter at hans tidligere holdkammerat Joakim Mæhle var blevet vist ud med et direkte rødt kort.

3-0-sejren over West Ham betyder, at Manchester United rykker op på en sjetteplads i Premier League.

Højlund præsterede på et højt niveau i sejren og scorede et klassemål. Du kan læse meget mere om Højlunds præstation lige HER.