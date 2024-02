Rasmus Højlund garnede igen i Manchester Uniteds storsejr mod West Ham, der ikke helt afspejlede kampens forløb. Til gengæld er storklubben ved at udvikle en Højlund-afhængighed.

Her får du B.T.s dom over danskerne i Manchester Uniteds 3-0 sejr mod West Ham.

Højlund's on fire!

Lystavlen viste 23 minutter, da danskeren modtog bolden uden for West Ham-feltet, vendte sig med venstrebenet og snød flere modstandere med en iskold skudfinte, inden han smækkede bolden i mål til 1-0.

Scoringen kom på et tidspunkt, hvor modstanderne så klart skarpere ud, og Højlund lignede en mand, der reddede sit hold. Det lugter af begyndelsen på en dansk-engelsk kærlighedshistorie.

Får danskeren lagt et aspekt til sit spil, hvor han kan score kasser på egen hånd, har Manchester United fået sig en guldfugl, der bliver uvurderlig. Højlund var også intelligent i sit spil med ryggen mod mål, men et par dårlige beslutninger i det øvrige spil trækker ned.

Rasmus Højlund smadrede bolden i mål med det svage højreben efter en flot vending. Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Rasmus Højlund smadrede bolden i mål med det svage højreben efter en flot vending. Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix

Kom ikke på banen.

26. december skete der noget, der har vendt op og ned på Rasmus Højlunds tilværelse i Manchester United.

Efter 14 målløse Premier League-kampe fik danskeren endelig losset læderet i kassen, og siden da har alt været forandret.

Højlund scorede mod West Ham i sin fjerde Premier League-optræden i træk, og lige nu skal Manchester United prise sig lykkelig for, at man har den unge bomber på lønningslisten.

Det virker som lysår siden, at den 21-årige angriber slet ikke kunne finde vej til målet. Før scorede han ligeså meget som en målmand. Nu er han et målmonster.

Rasmus Højlund fejrede sin scoring med en guitarlignende optræden. Foto: Dave Thompson/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Rasmus Højlund fejrede sin scoring med en guitarlignende optræden. Foto: Dave Thompson/AP/Ritzau Scanpix

Ingen fødselsdag uden sang og instrumenter.

Men på Old Trafford var der ingen, der spurgte Rasmus Højlund ind til hans foretrukne instrumenter i en fødselsdagssang – så danskeren tog selv affære, efter han for alvor har fundet melodien i sin nye trøje.

På sin 21-års fødselsdag leverede han en af karrierens flotteste kasser, da han snød en sjat West Ham-spillere med en vending og et voldsomt højrebensknald, der bragte Manchester United foran.

Højlund kastede sig ud i en rock'n'roll jubelscene med luftguitar, og ved Alejandro Garnachos scoring satte han, Højlund og Mainoo sig på reklamebanderne til endnu en opsigtsvækkende fejring. Har de øvet sig i smug?

Rasmus Højlund, Alejandro Garnacho og Kobbie Mainoo. Foto: Adam Vaughan/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Rasmus Højlund, Alejandro Garnacho og Kobbie Mainoo. Foto: Adam Vaughan/EPA/Ritzau Scanpix

Med sejren sniger Manchester United sig forbi West Ham i Premier League-tabellen, hvor det i skrivende stund hedder en sjetteplads.

Slet ikke prangende for en klub på Manchester Uniteds størrelse. Men med danske briller må vi glæde os over, at der er ild i Rasmus Højlund for tiden.

Den tidligere Atalanta-spiller har en enorm aktie i de 10 point, United har raget til sig i hans seneste fire optrædener.

Til gengæld er det lettere bekymrende, at Christian Eriksen ikke engang blev skiftet på banen. For anden Premier League-kamp i træk. Han har slet ikke været på græs siden 14. januar.