For to måneder siden hev Viktor Fischer det store checkhæfte op af baglommen, da han betalte 15,5 millioner kroner for en ny bolig.

Den tidligere fodboldspiller og kæresten Sara erhvervede sig et rækkehus på Østerbro i København – og det er ikke hvem som helst, parret købte huset af.

Det viser sig nemlig, at huset tidligere var ejet af forretningsmanden og en af de store skikkelser fra det københavnske natteliv, Simon Lennet.

Huset fordeler sig over to plan, 136 kvadratmeter og seks værelser.

Simon Lennet købte boligen i september 2019, og det har været en god forretning for ham – han og familien har nemlig tjent cirka seks millioner kroner på salget.

Han har en lang række virksomheder bag sig og har blandt andet været med til at åbne klubber som Sunday, Simons, Chateau Motel og senest Søpavillionen.

Viktor Fischer og Sara fik overrakt nøglerne til boligen 31. december.