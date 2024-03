Indtil for to uger siden havde der været radiostilhed fra Viktor Fischer, der i sommeren 2023 meldte sit farvel til professionel fodbold.

Pludselig brød han dog tavsheden og fortalte til Kristeligt Dagblads podcast 'Sørine & Livskraften', at karrieren havde budt på angst og grådfyldte aftener.

Og nu er Fischer igen tilbage i medierne - denne gang som en fast del af redaktionen på Børsen.

Det afslører den tidligere landsholdsspiller i sit første skriv som klummeskribent for avisens livsstilssite, Pleasure.

Her reflekterer landsholdsspilleren over sit første halve år som arbejdsløs - noget han dårligt nok har prøvet tidligere i sit liv, som har stået på fodbold fra morgen til aften, så længe han kan huske.

Nu starter han så på et nyt kapitel i sit liv, som kommer til at indeholde et mindre krævende skema, end hvad han er vant til fra fodbolden.

Han skal nemlig fremover levere en fast klumme til sin nye arbejdsgiver.

Den 29-årige pensionerede fodboldspiller stoppede karrieren efter en kort periode i Royal Antwerp. Tidligere tørnede han ud for både Ajax Amsterdam, Middlesbrough og FC København.