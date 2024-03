I månedsvis var der radiotavshed fra Viktor Fischer efter det opsigtsvækkende karrierestop. Den varede indtil torsdag.

Her tonede den tidligere landsholdsspiller frem i Kristelig Dagblad-podcasten Sørine og Livskraften med præst Sørine Gotfredsen og afslørede dystre perioder, hvor han havde ondt helt ind i knoglerne.

En af de perioder var, da han sagde farvel til FC København i 2021. Et valg, der ikke var hans eget.

»Jeg blev indirekte bedt om at gå af den daværende træner (Jess Thorup, red.). Sportsdirektøren (Peter 'PC' Christiansen, red.) forsøgte at holde på mig, men det var ikke en konstellation, jeg kunne være i længere. Det ville ikke have ført noget godt med sig,« fortæller Viktor Fischer i podcasten.

Derfra vidste den tidligere Ajax, Middlesbrough og Mainz-spiller, at tiden som professionel fodboldspiller sang på sidste vers.

»Der begyndte at være mange ting, skrevet og sagt i pressen, som ikke var godt for nogen. Det var den eneste udvej, sådan som jeg så det på det tidspunkt,« siger Viktor Fischer.

»Men det gjorde ondt. Jeg græd hver aften, da jeg gik i seng i den periode og vidste, at det ville komme til at stoppe.«

Efter FCK drev Viktor Fischer til belgiske Royal Antwerp, hvor det aldrig blev den håbede succes.

Karrierens sidste øjeblikke tilbragte han i svenske AIK, hvor han var udlejet fra sin belgiske arbejdsgiver.

Men heller ikke her blev det som håbet.

I podcasten fortæller Viktor Fischer også, hvordan han tog antidepressiv medicin.

Det kan du læse mere om her.