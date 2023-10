Massiv kritik og syndebuk for England.

Den engelske forsvarspiller Harry Maguire har længe oplevet, at fans fra både Manchester United og landsholdets utilfredshed.

Men et uventet opkald til en af Englands helt store fodboldstjerner, nemlig David Beckham, viste sig at få stor betydning.

Det fortalte han på et pressemøde tirsdag forud for landsholdskampene mod Australien og Italien, skriver BBC og Sky News.

David Beckham hjalp Harry Maguire under en svær tid for den engelske landsholdsspiller.

»Jeg snakkede med Beckham for tre uger siden. Han tog kontakt til mig, hvilket var virkelig pænt af ham, og det satte jeg stor pris på. Det betød alt,« sagde Harry Maguire og fortsatte:

»Jeg har talt om, at David Beckham var en, jeg så op til, og som jeg så på, da jeg var en ung dreng. Han var et stort forbillede, da jeg voksede op, og jeg synes bare, det viser, hvor fornem han er, at han tog kontakt til mig.«

Den engelske landsholdsspiller var med, da England vandt med 3-1 over Skotland i en venskabskamp.

Her gjorde han sig dog uheldigt bemærket med et selvmål, og han har på det seneste fået stor kritik både i pressen og af de engelske kommentatorer.

Så da Maguire havde snakken med David Beckham, kunne den tidligere fodboldspiller relatere til hans problemer.

Beckham havde selv oplevet at blive offentlighedens syndebuk, da han i ottendedelsfinalen ved VM i 1998 i Englands kamp mod Argentina blev udvist.

Maguire havde, som mange andre, også set den nyligt udgivet Netflix-dokumentar 'BECKHAM', og faktisk havde han svært ved at tro på, hvor meget David Beckham havde været igennem.

»Han mindede mig om den karriere, jeg har haft indtil nu, og de store øjeblikke, jeg har haft i min karriere. Det var rørende,« lød det videre fra Maguire.

Den massive kritik og voldsomme behandling af den 30-årige United-spiller fik hans mor til tordne mod både fans og medier.

'Som mor er det en skændsel og totalt uacceptabelt at se mængden af negative og grove kommentarer, min søn får fra fans, kommentatorer og medierne,' skrev hun i en story på Instagram.

Harry Maguire og det engelske landshold møder Australien i en venskabs fredag inden det tirsdag går løs mod Italien i EM-kvalifikationen.