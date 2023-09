Hun ser det hele udefra.

Og Harry Maguires mor er bestemt ikke tilfreds med den måde, hendes søn bliver behandlet på.

'Som mor er det en skændsel og totalt uacceptabelt at se mængden af negative og grove kommentarer, min søn får fra fans, kommentatorer og medierne,' skriver Zoe Maguire i en story på Instagram.

Den engelske landsholdsspiller var med, da England vandt med 3-1 over Skotland i en venskabskamp.

Her gjorde han sig dog uheldigt bemærket med et selvmål, og han har på det seneste fået stor kritik både i pressen og af de engelske kommentatorer.

Han har mistet både sin startplads og anførerbindet i Manchester United, som han skiftede til fra Leicester tilbage i 2019, men han er stadig en del af landsholdet.

Maguire har dog oplevet, hvordan hans egne fans har buhet af ham, og tonen på de sociale medier har været enormt hård.

'Jeg var med på tribunen som altid, og det der er sket er uacceptabelt. Fuldstændig. Jeg forstår godt, at der i fodboldverdenen er op- og nedture, men det Harry skal stå model til går langt ud over det,' skriver Zoe Maguire.

Harry Maguire lavede selvmål i kampen mod Skotland. Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Harry Maguire lavede selvmål i kampen mod Skotland. Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix

'Det, jeg er vidne til, han går igennem, er ikke okay. Jeg ville hade at se andre forældre eller spillere, der skal igennem det samme fremover. Især de unge piger og drenge, der er ved at bryde igennem. Harry har et stort hjerte, og han er mentalt stærk, men andre kan måske ikke håndtere det. Jeg ønsker ikke denne grovhed for nogen,' slutter hun.

Englands landstræner Gareth Southgate har efter landskampen kaldt behandlingen af Harry Maguire for 'en joke'.

»Jeg har aldrig før set en spiller blive behandlet på den måde, som han bliver. Ikke af de skotske fans, men af vores egne kommentatorer og eksperter. De har skabt noget, ulig noget jeg nogensinde har set. Han har været en trofast del af det næstmest succesfulde engelske landshold i årtier,« sagde han efter kampen.