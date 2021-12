Der er godt nyt fra Manchester Uniteds forsvarsspiller Victor Lindelöf.

Den svenske landsholdsanfører er på vej tilbage, som vi kender ham, efter han i et par ugers tid har været væk fra banen.

»Hej alle sammen. Jeg ville bare lige melde ind lige hurtigt og først og fremmest sige tak til jer alle for de mange beskeder, jeg har fået i de seneste uger og dage. Jeg har set dem, og jeg ville bare sige, at jeg virkelig værdsætter det, mange tak,« siger han i en opdatering på Instagram.

Lindelóf fik pludselig brystproblemer 20 minutter inde i kampen mod Norwich 11. december og måtte lade sig udskifte efter nogle minutter, hvor han gik på hug.

Tankerne gik straks på Christian Eriksen og hans kollaps fra i sommer samt Sergio Aguero, der har stoppet karrieren, fortalte målmand David de Gea.

»Vi har set det med Eriksen og Agüero, så det er svært at se en spiller have det sådan. Det var det bedste at få skiftet ud, og jeg håber, alt er okay. Så snart det har noget med vejrtrækningen at gøre, er kampen ligegyldig. Det handler om sikkerhed,« lød det fra de Gea til BBC.

Mens den argentinske stjerneangriber ikke længere spiller fodbold på topplan, og Eriksens beslutning om karrierens fortsatte virke blæser i vinden, er Lindelöf mere optimistisk.

»Lige nu er jeg bare derhjemme. Jeg har det fint, så forhåbentlig er jeg snart tilbage hos jer,« lyder det opløftende fra Victor Lindelöf.