'De har begge hus i Odense. De skal nok komme tilbage.'

Sådan kunne man meget nemt forestille sig snakken gå på en af Odenses beværtninger, hvis de to fynske fodboldstoltheder Rasmus Falk og Christian Eriksen bliver nævnt.

Fans af 'De Stribede' har i årevis drømt om, at se de to genforenet i klubben, hvor de som ungdomsspillere smadrede de danske rækker, inden Eriksen stak af til Ajax Amsterdam inden han og Falk fik en seniorkamp i OB sammen.

De fynske drømme om en genforening er kun blevet stærkere af, at OBs fodbolddirektør Björn Wesström offentligt har åbnet døren for de to ekvilibrister – men nu sparker Falk drømmene til hjørne.

Overfor B.T. fortæller han nemlig, at huset i Hunderup-kvarteret – tæt på OBs baner – er solgt fra igen.

»Jeg har ikke et hus i Odense mere. Det er solgt! Jeg har haft lidt investeringer rundt omkring, og det har ikke været sådan, at jeg har haft en plan om at skulle vende tilbage til byen i det hus, så det er blevet solgt løbende. Det er mere noget, jeg har haft ved siden af. Men lige nu ejer jeg ikke noget på Fyn,« siger Falk, der godt forstår de drømmende fans på Fyn.

»Jeg kan godt forstå tanken, også når jeg har været der før,« siger han med et smil.

FCK-stjernen regner ikke med, at han og hans gamle holdkammerat – og gode barndomsven fra fynske Middelfart – genforenes i de blå og hvide striber.

»Ja, Eriksen har også et hus i Odense, men jeg kan ikke forestille mig det ske. Det ville overraske mig. Jeg kan ikke sige noget for Christians vedkommende, selvfølgelig, men som udgangspunkt tænker jeg ikke, det er planen for mig.«

»Jeg udelukker ikke noget, og man ved aldrig, hvad der sker i fodbold, men det er ikke planen. Min kone og jeg er sindssygt glade for at bo her i København også,« siger Falk, der i sommer godt bemærkede, at OB-direktøren var ude med en kærlighedserklæring.

»Jeg så godt, at de var ude at sige lidt, og vi snakkede da også om det inde i omklædningen. Men nej, det var ikke tæt på eller ikke sådan, at der var noget, der var ved at være på plads. Bestemt ikke. Det fyldte ikke.«

I stedet peger det mere mod et udenlandseventyr for Falk.

Hvis han da overhovedet skal videre fra FC København, hvor han er særdeles tilfreds med tilværelsen, og hvor han har gang i en af sine allerbedste sæsoner.

»Ting kan hurtigt gå den ene eller den anden vej, men ja, det er et eventyr, som trækker, hvis der skal ske noget. Jeg er sindssygt glad for at være her, men hvis der pludselig skal ske noget, og klubben er træt af mig eller omvendt, så er der ingen tvivl om, at det er et eventyr, der er mest attraktivt.«

»Det vil stadig handle om at være ambitiøs i forhold til fodbolden, så det er mere det, jeg tænker. Men jeg har også lært rigtig meget af, at tage tingene, som de kommer, være i nuet, gøre mit bedste og se hvad der kommer og ikke kommer,« siger 32-årige Falk om karrierefremtiden.

Falk og FC København har papir på hinanden til sommeren 2025.