FC København har hjemmebanefordel i en potentiel playoffrunde, mens Sønderjyske skal spille på udebane.

FC København kommer til at møde enten kroatiske HNK Rijeka eller ukrainske Kolos Kovalivka i den afgørende playoffrunde om en billet til Europa Leagues gruppespil 1. oktober, hvis københavnerne når så langt.

Da den europæiske kalender i denne sæson er sammenpresset på grund af coronapandemien, spilles der kun et enkelt opgør i playoffrunden. Her får københavnerne fordel af hjemmebane.

Så heldig var Sønderjyske ikke.

For pokalvinderens vedkommende byder en potentiel playoffrunde på en udekamp. Enten går turen til Israel for at møde Hapoel Beer Sheva, eller også går turen til Skotland for at møde Motherwell.

De to danske mandskaber skal dog først vinde på torsdag i tredje kvalifikationsrunde for overhovedet at komme i playoffrunden, og her er der også hjemmebanefordel til FCK, mens Sønderjyske spiller på fremmed græs.

FC København møder polske Piast Gliwice i Parken, mens Sønderjyske skal en tur til Tjekkiet for at møde Viktoria Plzen.

Danmark har to øvrige deltagere i europæisk fodbold i denne sæson. FC Midtjylland skal spille to kampe mod Slavia Prag om en plads i Champions Leagues gruppespil.

AGF har til gengæld udspillet sin europæiske rolle med torsdagens 0-3-nederlag til slovenske NS Mura.

