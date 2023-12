En helt speciel fodboldkamp fik et bizart efterspil.

FC Nordsjælland fik den største europæiske sejr nogensinde, da de gennembankede det tyrkiske tophold, Fenerbahce, med afsindige 6-1 i Farum – og derfra fortsatte mærkværdighederne.

Torsdag aften fortalte B.T., at gæsternes træner İsmail Kartal var skredet fra det efterfølgende pressemøde efter blot 30 sekunder, men derefter tog Conference League-aftenen endnu en drejning.

De mange tyrkiske journalister sad efter trænerens exit måbende tilbage og ventede så på, at sejrherren, FCN-træner Johannes Hoff Thorup, ville dukke op til det pressemøde, som ifølge UEFAs regler er en obligatorisk pligt efter en kamp.

En måltavle som man ikke havde forventet. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Men det lod vente på sig, for han var travl – blandt andet i TV 2s studie. Og det blev for meget for det udenlandske pressekorps.

FCN-træneren kiggede ind i lokalet, og sagde venligt, at de ikke skulle gennemføre det for hans skyld, og der udvandrede journalisterne demonstrativt i samlet flok, mens FCN-træneren fik fri.

Bølgerne gik også højt fra en Fenerbahce-spillers side, for efter slutfløjt forsøgte Irfan Can Kahveci at konfrontere en tilskuer, som han tilsyneladende havde en høne at plukke med.

FCN havde også deres egne tilskuerudfordringer, for der var en del Fenerbahce-fans, der havde set stort på, at de risikerede udsmidning, hvis de viste sympati for det tyrkiske stjernehold på andre dele af stadion end udeholdets fanafsnit.

Der var ikke ballade at spore på lægterne, men noget pyroteknik endte dog på banen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Der var massevis af tilskuere med åbenlys støtte til gæsterne, men der blev tilsyneladende ikke gjort noget ved. Og der skete heller ikke noget.

Alt i alt må det konkluderes, at 6-1-kampen var noget helt specielt fra start til slut, og dramaet i gruppen er langt fra forbi, for 14. december venter sidste runde, hvor FCN både kan vinde gruppen eller ryge helt ud – læs mere her.