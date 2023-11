Fenerbahces træner havde et kort budskab efter 6-1-nedsablingen i Farum.

Og så skred han!

İsmail Kartal gennemførte en grotesk aften med et pressemøde til historiebøgerne, for han nåede blot lige ind og tale ganske kort, før han stormede ud af lokalet.

»Træneren siger, at der ikke var så meget at sige om kampen i dag. Den gik ikke, som den skulle. Det var et dårligt resultat, der ikke klæder Fenerbahce,« lød det fra tolken efter trænerens exit.

B.T.s udsendte nåede at tage et billede på det ekstremt korte pressemøde.

»Han ville gerne sige undskyld til fansene, og han håber på, at de vil komme til næste kamp og støtte op. Det var en kæmpe skuffelse i dag.«

De tyrkiske journalister sad måbende tilbage.

Nu venter der en sand gyser i sidste spillerunde af gruppespillet i Conference League, hvor FCN skal til Bulgarien for at møde Ludogorets, som nu ligger nummer to i gruppen.

Ja, det er dem, danskerne slog med 7-1 tidligere på efteråret. Vanvittig turnering.

