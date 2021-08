Under hans vilde jubelscener er brillerne fløjet af Jürgen Klopp og flere gange med den konsekvens, at de gik i stykker.

De ikoniske briller er blevet den tyske succestræners kendemærke, men nu skal vi vende os til en brilleløs Jürgen Klopp.

Liverpool-bossen havde nemlig ladet sine briller blive hjemme, da han dirigerede Liverpool til en 3-0-sejr i premierekampen mod Norwich.

Og det var der én meget god grund til.

Det er slut med at se Jürgen Klopps briller flyve af, når han kommer med sine karakteriske jubelscener. Foto: MIGUEL MEDINA Vis mere Det er slut med at se Jürgen Klopps briller flyve af, når han kommer med sine karakteriske jubelscener. Foto: MIGUEL MEDINA

Daily Mirror melder, at Jürgen Klopp har fået en øjenoperation, så han ikke længere har brug for hele tiden at gå med briller.

Mange fans var nærmest chokeret over at se Liverpool-træneren uden hans karakteristiske briller.

'Jeg er mundlam. Jeg kan slet ikke vende mig til at se Jürgen Klopp uden briller,' skriver en Twitter-bruger.

'Jürgen Klopp ser underlig ud uden sine briller. Ligesom Pep (Guardiola, red.) med hår. Det ser bare ikke rigtigt ud,' skriver en anden.

Jürgen Klopp vinker ud til fansene efter lørdagens 3-0-sejr mod Norwich - og nu uden briller. Foto: JUSTIN TALLIS Vis mere Jürgen Klopp vinker ud til fansene efter lørdagens 3-0-sejr mod Norwich - og nu uden briller. Foto: JUSTIN TALLIS

Den tyske træner ødelagde sine briller under en meget følelsesladet jubelscene med Adam Lallana, da den nu tidligere Liverpool-spiller scorede sejrsmålet til 5-4 mod netop Norwich i 2016.

Jürgen Klopps vilde jubelscener vil nok stadig forekomme, men det bliver uden at ødelægge et par briller i fremtiden.