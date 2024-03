Det begyndte at regne med buhråb i Parken, da lørdagsopgøret mod Schweiz blev fløjtet af.

Parkens lidt over 30.000 tilskuere havde da heller ikke meget at lune sig ved, da de blev spist af med en chancefattig nullert, da nationalarenaen for første gang i 14 kampe ikke fik solgt ud.

Utilfredsheden skal ikke kun findes i den noget lunkne indsats, men handler også om den måde Dansk Boldspil-Union (DBU) har behandlet sine fans på.

Sådan siger Christian Rothmann, der er formand i bestyrelsen for Danske Fodboldfans (DFF).

Mange fans blev skuffet over forestillingen i Parken, da Danmark mødte Schweiz i en chancefattig kamp. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Mange føler sig – med rette – malket for penge. Vi har også set nye trøjer blive produceret og lanceret i et tempo, så H&M knap kan følge med. Jeg kunne tale om dette i evigheder. Men man har anskuet fans som kunder – og så er det jo ikke så underligt, at de anskuer ens produkt som et produkt som alle andre. Når det ikke længere er ‘prisen værd’ – så kan man dele folk op i to kategorier; nogle køber det ikke længere – andre brokker sig,« siger Christian Rothmann.

»Billetpriserne har generelt set et nøk opad – derudover er der to træningskampe, der ikke er en del af abonnementet (der giver adgang til fem hjemmekampe i Parken, red.). Så den loyalitet og eufori, der tidligere har omgivet landsholdet er desværre ikke tilstede i samme grad.«

I december beskrev DR Sporten, hvordan priserne til landskampe er eksploderet. På godt fire år er de dyreste billetter gået fra at koste 550 til 950 kroner på udvalgte kampe.

De billigste kostede 150 kroner i 2014. I 2023 er det det dobbelte.

Ifølge DFF-formanden var buhråbene derfor ikke kun henvendt Joakim Mæhle, Christian Eriksen og resten af spillerne på banen.

Kritikken er også rettet længere oppe i DBU.

»Selvom utilfredsheden luftes over for spillerne, tror jeg ikke, de er de eneste modtagere. De ender med at blive ansigtet på DBU.«

»Jeg tror at landets fodboldfans har fået rigtig store forventninger til spillet på banen. Og når spillerne ikke imødekommer den forventning, så vil der være utilfredshed at spore. Personligt tror jeg ikke rigtig på buhråbets effekt. Spillerne er nok om nogen klar over, at de er bedre end det de viste,« siger Christian Rothmann.

»Men et element her er også, hvor meget man betaler for produktet. Jeg så, at billetter på langsiden stod til lige under 1.000 kroner per sæde. Til de penge har mange en forventning om at de bliver underholdt. Og det blev de ikke.«

Når Danmark møder Færøerne på Brøndby Stadion tirsdag aften, vil der igen være tomme pladser på lægterne.

I skrivende stund er der solgt lidt over 18.000 billetter på et stadion, der kan rumme i omegnen af 28.000 tilskuere.

»Umiddelbart er vi ret tilfredse. Jeg tror aldrig, der har været så mange fans til en herrelandskamp på Brøndby Stadion i mange år. Vi vil gerne være så tæt på udsolgt som muligt, men realistisk set er det rigtig godt til en kamp mod Færøerne,« lyder det fra DBUs kommunikationschef Jakob Høyer.

DBUs kommunikationschef Jakob Høyer. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Det er fedt, der har været billetter til salg til andre fans. Når der har været udsolgt 13 gange i træk i Parken, er der mange fans, der derfor ikke har haft mulighed for at få billetter. Det får de nu, og vi glæder os til kampen.«

Salget mod Schweiz – som altså var den første landskamp i Parken i flere år, der ikke var udsolgt – bekymrer heller ikke hos DBU.

»Mange af de kampe, der har været, har været Nations League eller kvalifikationskampe med mere på spil. Så var der en Serbien-kamp, som var Eriksens comeback på landsholdet,« siger Jakob Høyer.

»Mod Schweiz var der en rigtig fin stemning op mod og under kampen, og efter var det forståeligt nok præget af lidt skuffelse.«

Han afviser desuden kritikken omkring lanceringen af nye trøjer.

»Landsholdstrøjer koster ikke mere end klub-trøjer, hvor der også er nye til hver sæson. Ingen tvinger fans til at købe de nye trøjer«

Får det her jer til at overveje at sætte priserne ned?

»Jeg synes, vi har et fint prisleje. Som medlemmer af fanklubben får mange fem hjemmekampe til skarp pris, det er tre Nations League-kampe i Parken til efteråret, Sverige til juni og Schweiz forleden. Og så er prisniveauet til kampen mod Færøerne tirsdag aften og Norge til juni lavere end den i Parken,« siger Jakob Høyer om billetterne på Brøndby Stadion, der er 25 procent billigere end dem på FCKs hjemmebane.

»Vores indtryk er, at det ikke er billetprisen, men totaloplevelsen, der gør det. Den gode oplevelse, det gode spil, spillere der kommer ud til fansene og selvfølgelig mål, som vi manglede i lørdags.«

Hvad er din holdning til, at publikum buhede af spillerne i Parken mod Schweiz?

»Jeg synes egentlig, at spillerne satte fint ord på det selv. Det er okay, at der er bygget forventninger op i Parken om godt spil og mange mål. Når vi så ikke får scoret, er der en naturlig skuffelse blandt fansene.«

