Hun har stået i studiet for Viaplay et hav af gange, når Champions League og Premier League er løbet over skærmen.

Men som en del af nedskæringerne på den store mediekoncerns sportsafdeling, blev studieværten Helle Smidstrup opsagt torsdag eftermiddag.

Det bekræfter Helle Smidstrup overfor B.T., men hun har ikke mere at tilføje. På det sociale medie X lyder det dog.

»Jeg stopper på Viaplay - senest til sommer. Det er jeg naturligvis ærgerlig over. For jeg har elsket mit job. Elsket at lave og diskutere journalistik. Det har været et kæmpe privilegium at arbejde med Premier League, Champions League, Superliga og håndbold.«

»Jeg vil savne alle jer skønne kollegaer,« skriver Smidstrup.

Hun er én af seks medarbejdere på sportsredaktionen, der har fået besked om, at deres kontrakter enten ophæves eller ikke forlænges ved udløb.

En anden er redaktør Jonas Alexander, der blandt andet har haft ansvar for fodbold- og MMA-udsendelser.

Det bekræfter han overfor B.T. på en SMS.

Tidligere torsdag fortalte fodboldkommentatoren Jonas Schwartz på det sociale medie X, at hans kontrakt ikke ville blive forlænget, når den udløber til sommer.

B.T. var torsdag i kontakt med sportschef på Viaplay, Benjamin Munk Lund, der på grund af store økonomiske udfordringer er tvunget ud i en sparerunde, efter Viaplay for få måneder siden allerede foretog sådan en.

»Vi har desværre måttet varsle disse udløb og opsigelser, fordi vi – som mange andre – oplever de aktuelle tider som udfordrende, og det må vi tilpasse os.«

»Viaplay Sport er stort set bare vokset og vokset de seneste mere end 10 år, men tidens udfordringer tilsiger, at vi kigger på vores omkostninger på den daglige drift, når vi går ind i 2024. Derfor har dagens beslutninger, hvor ubehagelige de end har været, været nødvendige at træffe,« lød det fra Benjamin Munk Lund.

Viaplay kommer i næste uge med et længe ventet - og udskudt - kvartalsregnskab.