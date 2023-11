Viaplay skal spare - og det koster arbejdspladser på sportsredaktionen.

Og derfor har seks ansatte torsdag fået at vide, at deres tid på Viaplay Sport er ovre i den nærmeste fremtid.

Det bekræfter sportschef hos Viaplay, Benjamin Munk Lund, overfor B.T.

»Det er kun sporten, der er berørt (af dagen afskedigelser, red.), og vi har i dag måttet fortælle seks afholdte og dygtige kollegaer, at deres kontrakter enten udløber eller opsiges. Det har jeg været meget ærgerlig over,« skriver Benjamin Munk Lund i en mail.

Svesken på disken! Rygterne flyver i min branche, så jeg vil sige, at jeg i dag er blevet meddelt, at min kontrakt ikke bliver forlænget, når den udløber 30/6-24. Viaplay skal spare. Jeg vil nu ekstra nyde resten af tiden. Fodbold er min passion, så I slipper ikke for mig endnu — Jonas Schwartz (@JonasSchwartz75) November 23, 2023

Viaplay var tidligere i år igennem en sparerunde, men en ny runde har nu været nødvendig, siger sportschefen.

»Vi har desværre måttet varsle disse udløb og opsigelser, fordi vi – som mange andre – oplever de aktuelle tider som udfordrende, og det må vi tilpasse os.«

»Viaplay Sport er stort set bare vokset og vokset de seneste mere end 10 år, men tidens udfordringer tilsiger, at vi kigger på vores omkostninger på den daglige drift, når vi går ind i 2024. Derfor har dagens beslutninger, hvor ubehagelige de end har været, været nødvendige at træffe,« lyder det fra chefen, der til sommer blandt andet ser ind i, at Viaplay skal dække en Superliga-kamp færre hver runde, fordi rettigheden deles helt med TV 2.

Benjamin Munk Lund vil ikke sætte navn på, hvilke medarbejdere, der er færdige hos Viaplay.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Men én af dem er fodboldkommentator Jonas Schwartz, der på det sociale medie X meddeler, at han i dag har fået beskeden om, at han ikke får forlænget sin nuværende aftale.

»Rygterne flyver i min branche, så jeg vil sige, at jeg i dag er blevet meddelt, at min kontrakt ikke bliver forlænget, når den udløber 30/6-24,« skriver kommentatoren på X.

Tidligere har Viaplay i Norge fortalt, at kunderne ser ind i en fremtid med færre kampe med norske kommentatorer.

Det vil Benjamin Munk Lund ikke gå i detaljer med - men det er noget, Viaplay løbende vil prioritere, lyder det.

Hvad betyder det for jeres produkt?

»Vi har i de seneste uger kigget alle dele af vores daglige drift igennem, og vi har lagt en god plan for, hvordan vi også fremadrettet kommer til at levere topproduktioner til seerne.«

»Det ved jeg, at vi lykkes med – også selv om vi altså desværre har måttet varsle nogle opsigelser, og selv om vi prioriterer nogle ting anderledes fremadrettet. Men detaljerne i vores planlægning holder jeg for mig selv.«

Spareøvelserne på Viaplay kommer efter en økonomisk nedtur, der gør, at koncernen er hårdt spændt for - i den nærmeste fremtid kommer et udskudt kvartalsregnskab så.