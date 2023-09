Den brasilianske fodboldstjerne Neymar har jokket i spinaten igen.

I hvert fald hvis man spørger hans højgravide kæreste Bruna Biancardi efter, at en video af fodboldstjernen i selskab med to forskellige kvinder på en spansk natklub begyndte at florere på sociale medier. Se den nederst i artiklen.

For med videoen begyndte, der atter at svire rygter om utroskab – og det fik Bruna Biancardi til at bryde tavsheden onsdag i en såkaldt story på sin Instagram, der nu er slettet igen.

Det skriver Daily Mail.

'God eftermiddag. Jeg ved, hvad der skete, og endnu en gang er jeg skuffet, men i den sidste fase af min graviditet er mit fokus og mine bekymringer rettet mod min datter, og det er alt, hvad jeg vil tænke på i øjeblikket. Jeg takker jer alle for de kærlige beskeder,' skrev Biancardi i sin story ifølge Daily Mail.

Bruna Biancardi (neymar jr. partner) story on instagram after Neymar cheated on her again after apologizing

She is pregnant with a baby girl. it's so sad to see her in this state, she deserve someone better pic.twitter.com/MXvhPA53dL — krishna_2715 (@krishna_2715) September 19, 2023

Det er ikke første gang, at rygterne om utroskab svirrer i forholdet mellem den 31-årige brasilianske fodboldstjerne og sin 29-årige kæreste.

I juni indrømmede Neymar offentligt, at han havde være Biancardi utro tilbage i februar med en brasiliansk model.

'Undskyld, jeg begik en fejl. Alt dette rammer den mest særlige person i mit liv. Kvinde, jeg drømmer om at have ved min side, moderen til mit barn. Det ramte din familie, som nu er min familie. Det ramte dit privatliv midt i din graviditet,' skrev han.

31-årige Neymar og 29-årige Biancardi, som har været sammen on/off siden 2021, annoncerede i april, at de venter et barn.

Neymar skiftede fra den franske storklub Paris Saint-Germain i sommer til saudiarabiske Al Hilal på en to-årig kontrakt, hvor han angiveligt scorer omkring 1,2 milliarder danske kroner.