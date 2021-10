Fredag var der efter lang tids tavshed endelig nyt om Christian Eriksen.

Således kom det i en regnskabsnote frem, at Inter tror på, at klubben med et salg til udlandet kan realisere den bogførte værdi af Christian Eriksen, som grundet sin ICD-enhed ikke længere kan spille for sin klub, medmindre han får den opereret ud.

I Italien er det ikke tilladt at spille med pacemaker.

Historien fik hurtigt mange til at tro, at der nu kunne være truffet en beslutning om, at Christian Eriksen fortsætter sin karriere efter sit hjertestop under EM, men B.T. kunne fredag afkræfte den teori, og det bakker hans agent, Martin Schoots, nu op om.

Christian Eriksen har ikke spillet fodbold i flere måneder efter sit hjertestop.

Samtidig bemærker han, at Christian Eriksen er i god form.

»Christian har det godt. Han tilbringer en masse kvalitetstid med sin familie og er i god form. Når der er nyt, vil det blive kommunikeret ud,« skriver agenten til TV 2.

I den besked understreger Martin Schoots, at nyheden intet har at gøre med Christian Eriksen.

Hvis Christian Eriksen beslutter sig for at fortsætte med at spille fodbold, er mulighederne selvfølgelig mange med hans tårnhøje niveau in mente, og Superliga-klubben OB er en af dem, der lurer på ham.