Tirsdag 4. januar 2022 var dagen, hvor Christian Eriksen gav Danmark national glæde.

Vigtigst af alt fortalte fynboen, at han har det godt efter sit hjertestop i sommer, og sekundært kom en mindst lige så positiv meddelelse om, at han vil fortsætte karrieren.

Derfor er spekulationerne om den danske fodboldspillers fremtid i en klub allerede i fuld gang, og han kan bortset fra Italien, hvor man ikke må spille med en indopereret ICD-enhed som Eriksens, vælge på alle hylder.

Christian Eriksens agent antyder nu over for BBC, at fremtiden godt kan ligge i England og Premier League, hvor Danmarks landsholdsstjerne fra 2013 til 2020 løftede sig op i det højeste luftlag af fodboldspillere på kloden i Tottenham.

Martin Schoots siger, at en retur til fodboldens moderland »absolut vil føles som at komme hjem for Christian og hans familie«.

Den hollandske agent tilføjer:

»Christian er blevet behandlet ekstremt godt af det britiske folk, ikke kun for sine fodboldfærdigheder, men også på grund af sine menneskelige værdier, hans beskedenhed og altruisme,« lyder det fra Martin Schoots.

Eriksen lagde i interviewet ikke skjul på, at målet er at komme med til VM i Qatar, men derudover er fremtidsmulighederne i klubregi et åbent spørgsmål.

»Først og fremmest vil jeg bare spille fodbold. Hvad der kommer af muligheder, det må vi jo se, og så må jeg tage den bedste beslutning sammen med familien. Det bliver endnu vigtigere nu i det her forløb, at de er tilpas med, hvor end man ender henne,« siger han til DR.