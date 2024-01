Glem alt om målkrise, manglende niveau og mulige komplekser.

Rasmus Højlund sparkede al tvivl ud i galaksen med sit vidunderdrøn i 2-2-braget mellem Manchester United og Tottenham.

Det har fået nogle af England største medier til at hylde den 20-årige Manchester United-angriber, som generelt vurderes til at være storklubbens bedste spiller mod Pierre-Emile Højbjergs mandskab.

Mindre imponerede var de over Højlund og Højbjergs danske landsholdskollega, Christian Eriksen, som blev skiftet ud efter 56 minutters spil af det underholdende opgør på Old Trafford.

Foto: Darren Staples/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Darren Staples/AFP/Ritzau Scanpix

»Scorede med et brag af en afslutning og gav United den perfekte start. To mål i to hjemmekampe nu og assisterede Rashford til hans mål. Han var Uniteds bedste spiller på dagen,« skriver Daily Mail, som giver Rasmus Højlund karakteren 8 ud 10.

»Det var følelsesladet sidste gang, da han endelig scorede sit første Premier League-mål i comeback-sejren mod Aston Villa. Han scorede her efter tre minutter og kunne fejre det foran VIP-boksen, hvor hans familie sad og så på,« lyder det i The Sun, hvor den danske angriber også får karakteren 8 ud af 10.

»Åbnede målscoringen med et brag af en scoring og optrådte med mere selvtillid. Ikke serviceret nok ud over sin tidlige scoring,« skriver Manchester Evening News, hvor Højlund får et 7-tal.

Christian Eriksen får i de tre aviser henholdsvis 4, 5 og 6 på 10-skalaen, da særligt danskerens defensive spil haltede i den lille time, han var på banen for De Røde Djævle.

Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix

»Tilbage på holdet efter sygdom og leverede en god indsats i knap en time, før han blev erstattet af Scott McTominay, da Erik ten Hag indså, at han var nødt til at skifte ud, da Spurs dominerede efter pausen. Hans rolle uden bold er en bekymring for United,« lyder det i Daily Mail.

Manchester Evening er endnu hårdere i deres vurdering:

»Eriksen fra start signalerede intentionen om at spille offensiv fodbold, men han bidrog kun lidt og kunne ikke følge med, da Bentancur scorede for Tottenham. Blev taget ud efter en time.«

På B.T. uddelte vi 5 ud af 6 stjerner til Rasmus Højlund, mens det blev til 3 stjerner for Eriksen.