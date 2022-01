Det er lidt over en måned siden, at Christian Eriksen fik ophævet sin kontrakt med Inter.

Nu er der så kommet tal på, hvor meget danskerens afgang koster den italienske storklub i regnskabet.

Tabet lyder på cirka 113 millioner danske kroner. Det skriver flere italienske medier – eksempelvis Football Italia.

Inter må give afkald på den store sum, fordi klubben må sige farvel til den videresalgsværdi, som den 29-årige landsholdsstjerne repræsenterede.

Det har dog også fået økonomiske konsekvenser for Christian Eriksen, at kontrakten blev revet over i midten af december. Han må nemlig vinke farvel til sin store årsløn på mere end 50 millioner danske kroner.

Der var dog ingen anden udvej for hverken fodboldstjernen eller Inter. Det er nemlig ikke tilladt at spille med en indopererede ICD-enhed i Serie A.

Derfor er det helt store spørgsmål nu, hvor den tidligere Tottenham- og Ajax-stjerne fortsætter sin fodboldkarriere.

De seneste dage er Christian Eriksen blevet sat i forbindelse med en retur til Premier League, hvor danskerklubben Brentford skulle have tilbudt ham en kontrakt.

Lige nu holder landsholdsstjernen sin form ved lige i Holland. Her træner han således med Ajax Amsterdams ungdomshold.

