Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland, Paul Pogba, Gianluigi Donnarumma og nu Emre Mor.



Den dansk-tyrkiske fodboldspiller med det store talent har startet samarbejde op med en af verdens mest kendte agenter i Mino Raiola.

»Jeg har fået ham med henblik på at få en ny start i en anden klub. Det er det, der er vores plan og mål. Nu har jeg fået en af de nok bedste agenter i verden, og vi arbejder på at få mig et sted hen, hvor jeg bliver en stor del af projektet,« siger Emre Mor, der efterhånden har spillet uden for Danmarks grænser i fem år.



Det var i juni 2016, at københavnerdrengen Emre Mor efter et kort, men meget eftertrykkeligt gennembrud i Superligaen blev solgt af FC Nordsjælland til Dortmund for et rekordbeløb i dansk fodbold.

Foto: Juan Herrero



Som bare 18-årig slog Mor ifølge daværende FC Nordsjælland-sportschef Carsten V. Jensen ‘hovedet mod loftet i Superligaen’, og det var allerede tid til at skifte til en europæisk topklub, mod at FC Nordsjælland fik rekordstore 90 millioner kroner i kassen.



Emre Mors karriere syd for Danmarks grænser er dog gået stik imod forventningen.



Et år efter en turbulent tid i Dortmund skiftede han til Celta Vigo for et endnu større beløb, 100 millioner kroner, og på en meget stor kontrakt, og heller ikke i den spanske klub har han fundet fodboldlykken.



»Jeg ved godt, at det også har været selvforskyldt meget af det, men der er også en længere historie bag, som ingen kender til. Det er bare ikke noget, jeg vil bruge tid på lige nu. Mit fokus i øjeblikket er på, at jeg har brug for en ny start i et nyt miljø. For alles vedkommende tror jeg, at det er godt med luftforandring nu, og så er det op til mig at vise mine bedste sider igen,« lyder det fra Mor, der er bundet af en kontrakt på et år mere i Celta Vigo.



