Det danske landshold kommer nok til at få rigeligt med pasta fremover.

For fredag har DBU annonceret, at David Fischer og Nanna Hansen er blevet ansat som kokke for Herrelandsholdet.

Det skriver DBU på sin hjemmeside.

Førstnævnte er kendt fra pastarestauranten 'Hos Fischer' på Østerbro, og David Fischer skal blandt andet rejse med holdet til udekampe og skal også stå for forplejning i omklædningsrummet i Parken, lyder det fra DBU.

David Fischer får selskab af Nanna Hansen, som Herrelandsholdet kender rigtig godt i forvejen.

Hun er nemlig køkkenchef på Hotel Marienlyst i Helsingør, hvor spillere, trænere og resten af staben bor, når de er samlet med holdet i Danmark.

Nanna Hansen har de senere år arbejdet med Herrelandsholdet på samme hotel og også været med holdet til udekampe og til VM i Qatar i november sidste år.

David Fischer og Nanna Hansen kommer ind som erstatning for den tidligere mangeårige kok for landsholdet, Per Thøstesen, som i januar blev dømt for vold.

Overfaldet fandt sted i februar 2021, hvor Thøstesen ifølge retten slog en taxachauffør to gange med flad hånd, så sidstnævnte mistede to tandproteser. Kokken var beruset under episoden.