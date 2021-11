Der var dramatik før, under og efter kampen, da Brøndby mødte FC København den 24. oktober.

Flere fans fra de hold kunne ikke opføre sig ordenligt, og derfor falder hammeren nu. Det oplyser Fodboldens Disciplinærinstans på Dansk Boldspil-Unions (DBU) hjemmeside.

Brøndby får en bøde på 200.000 kroner, og FC København får en bøde på 150.000 kroner.

Årsagen til bøderne er, at der før, under og efter derbyet i på Vestegnen i sidste måned opstod uro blandt begge holds tilhængere.

I forbindelse med kampen blev der af Divisionsforeningen påsat en sikkerhedsobservatør. Observatøren har også noteret sig, at der både før og under kampen blev benyttet pyroteknik af begge holds tilhængere.

På baggrund af sikkerhedsobservatøren og Peter Kjergaards bemærkninger samt begge klubbers redegørelser, har Fodboldens Disciplinærinstans truffet en afgørelse om at idømme FC København en bøde på 150.000 kroner og Brøndby IF en bøde på 200.000 kroner.

Brøndby får desuden en betinget dom, der betyder, at hvis lignende tilfælde skulle udspille sig i resten af sæsonen, risikerer klubben at skulle spille en hjemmekamp uden tilskuere.

Både Brøndby IF og FC København kan appellere kendelserne til Fodboldens Appelinstans inden for de næste to uger.

Urolighederne eskalerede særligt efter kampen, hvor flere tilhængere endte i sammenstød med Københavns Vestegns Politi.

Sammenstøddene var så voldsomme, at en politibetjent på et tidspunkt måtte trække sin pistol. En anden betjent blev ramt i hovedet af en brosten.

Han er stadig sygemeldt, men den anden betjent har afgivet forklaring om, hvorfor han trak sit våben.