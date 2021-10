Den danske fodboldklub Hvidovre IF har søndag delt en meget kedelig og trist nyhed.

Martin Krogh-Jensen, som var bestyrelsesformand i klubben, er afgået ved døden efter kort tids sygdom.

Det oplyser 1. divisionsklubben på Facebook samt klubbens hjemmeside.

»Det er med meget stor sorg, at vi må fortælle, at Martin Krogh-Jensen, formand for Hvidovre Fodbold A/S (divisionsholdet) og tidligere formand for Hvidovre IF, natten til lørdag er gået bort efter et kort, men hårdt sygdomsforløb,« står der helt præcist på hjemmesiden.

De skriver videre, at yderligere information først meldes ud på et senere tidspunkt. Det sker i respekt for Martin Krogh-Jensens familie og alle omkring ham.

I opslaget takker klubben Martin Krogh-Jensen for at have ydet en uvurderlig indsats for klubben gennem mange år.

B.T. har været i kontakt med sportschef i Hvidovre IF, Peter Lassen. Han har ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.

Hvidovre IF er lige nu placeret i toppen af 1. division, hvor de aktuelt ligger på en fjerdeplads med kun ét point op til førerholdet, FC Helsingør.

Samtidig er Hvidovre IF fortsat med i pokalturneringen, hvor de i kvartfinalen skal møde Sønderjyske.