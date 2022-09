Lyt til artiklen

Danmark vandt på banen, men aftenen var ikke forbi for de mange fodboldspillere, der havde kæmpet mod hinanden på banen.

Efter slutfløjt fortsatte spillere fra både det franske og det danske landshold ud i det københavnske natteliv, hvor destinationen var den mondæne natklub Museo, der ligger Lille Kongensgade tæt på Kongens Nytoerv.

En video, der blev optaget den aften, viser, hvordan landsholdsansfører Simon Kjær fester side om side med AC Milan-kammeraten Olivier Giroud. Også Manchester United-stjernen Raphaël Varane så ud til at indfinde sig på dansegulvet.

B.T. har set videoen, men det har ikke været muligt at få en kommentar fra natklubben i skrivende stund.

Museo har blandet andet Remee Jackman i ejerkredsen, er kendt for at tiltrække de største stjerner - bl.a. ved sidste Nations League-omgang, hvor Luka Modric troppede op.

Spillerne kunne nyde et sjældent frikvarter i en særdeles presset kalender frem mod VM, og selvom danskerne havde mest at fejre efter sejren i Parken, så viste en lille flok franskmænd, at de ikke var helt i kulkælderen over nederlaget i Nations League.

De franske verdenstjerner undslap da også nedrykning til det næstbedste selskab, så lidt var der da at feste for.