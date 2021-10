De seneste uger har været ufatteligt sløje for FC København, der har budt på et chokerende pokalexit, et bekymrende nederlag i overtal mod den faretruende guldkonkurrent FC Midtjylland og nogle utilgivelige fyringer af Mikael Antonsson og Per Wind, hvis du spørger klubbens fans.

Men det slutter ikke her.

Mandag gav FC København status på de to vitale profiler Rasmus Falk og Carlos Zeca, der begge befinder sig på københavnernes skadesliste.

Desværre lød den nedslående nyhed på, at Falk er ude i 4-6 uger endnu, imens det straks er værre for anfører Zeca, der måtte udgå i søndagens sene kamp imod Viborg.

Grækeren har pådraget sig en korsbåndsskade, som holder ham ude resten af sæsonen. Disse skader kommer ifølge tv-ekspert på Discovery Mikkel Bischoff til at blive udslagsgivende i duellen mod FC Midtjylland om Superligatronen.

»Jeg synes, at Zeca er FC Københavns vigtigste spiller. Jeg synes, at Falk er deres bedste spiller, så at de to er væk på holdet. Det river hele fundamentet væk under FC København,« siger Mikkel Bischoff til B.T.

Hovedstadsklubben har aldrig lagt skjul på, at ambitionerne er guld og kun guld, men det kan godt være, at klubben er nødt til at indstille sig på et andet scenario med skaderne in mente, mener Bischoff.

»Zeca er simpelthen så vigtig for holdet, og de har ikke nogen, der kan spille den plads, som han gør. Det kunne meget vel være mesterskabet, der røg der.«

»Han er på sine gode dage måske den bedste spiller i ligaen, synes jeg. Det har været nogle katastrofale dage, så jeg kan godt forstå, hvis de er meget nede i FC København,« siger Bischoff.

Den portugisiske-græske midtbanespiller befinder sig i sin karrieres efterår, da han har rundet 33 år.

Og det fortæller Bischoff er en skidt kombination med en alvorlig skade, men han understreger samtidig, at hvis Zeca viser det samme iver uden for banen for at komme tilbage fra skadeshelvedet, som han gør med sit arbejdsraseri inden for kridtstregerne, er skaden ikke ensbetydende med, at FC København får en afdanket spiller tilbage.

»Det er ikke sikkert, at han kommer til at dække helt så store områder, men Zeca på 80-90 procent vil stadig være en kæmpe gevinst for FC København,« siger han.

Carlos Zeca kom i sommeren 2017 til FC København fra græske Panathinaikos. I denne sæson har han spillet samtlige 11 kampe for københavnerne, men højst sandsynligt også den sidste i denne sæson.