Han var ikke tilfreds - som i SLET ikke tilfreds.

Borussia Dortmunds engelske midtbanestjerne, Jude Bellingham, står sandsynligvis til en straf, efter at han i meget kontante vendinger kritiserede dommeren efter lørdagens 2-3-nederlag til ærkerivalerne fra Bayern München.

Et kontroversielt straffespark til Bayern München et kvarter før tid blev nemlig afgørende. Dommeren Felix Zwayer vurderede, at Dortmund-stjernen Mats Hummels bevidst havde hånd på bolden i feltet.

Og det var for meget for Jude Bellingham.

»For mig er det ikke et straffespark. Han (Hummels, red.) kigger ikke engang på bolden, han kæmper for at vinde duellen. Den rammer ham - men jeg tror ikke engang, at han kigger på bolden. Man kan kigge på mange af beslutningerne i denne kamp,« sagde han til Viaplay og fortsatte:

»Du giver den største kamp i Tyskland til en dommer, der tidligere har matchfixet. Så hvad havde du forventet?«

Dommer Felix Zwayer har tidligere afsonet seks måneders karantæne, efter at han i 2005 modtog bestikkelse forud for kampe.

Med nederlaget er Dortmund nu fire point efter Bayern München, der topper Bundesligaen med 34 point for 14 kampe.

