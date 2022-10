Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Selvom søndagens derby skulle afholdes uden FCK-fans, tyder det ikke på, at det bliver tilfældet.

Fangruppen Sektion 12 Foreningen har nemlig meddelt, at der bliver afholdt en demonstration på Divisionsforeningens adresse i Brøndby.

Årsagen er fanforbuddet, som på søndag har resulteret i, at FC København ikke må have udebanefans med til Brøndby. En beslutning, der er taget af netop Divisionsforeningen.

»Vi har respekt for dem som vil give deres mening tilkende om de beslutninger, vi træffer. Omkring selve beslutningen er vi kede af nødvendigheden af tiltaget til den kommende derby-kamp. Det er hverken rimeligt eller retfærdigt over for alle de tilskuere, som bare vil ind og se en god fodboldkamp på udebane. Men vi skal kunne garantere en tilstrækkelig sikkerhed for alle tilskuere til vores kampe – også alle tilskuere i udebaneafsnittet,« skriver Claus Thomsen, der er direktør i Divisionsforeningen, til B.T. og fortsætter:

Sådan ser sedlen ud, som opfordrer FCK-fans til at deltage i søndagens demonstration. Foto: Twitter Vis mere Sådan ser sedlen ud, som opfordrer FCK-fans til at deltage i søndagens demonstration. Foto: Twitter

»Med de begivenheder, der har været i og omkring kampe i efteråret, er det vores vurdering, at vi desværre ikke kan bringe de to tilskuergrupper sammen til den kommende kamp på Brøndby Stadion og samtidigt garantere en tilstrækkelig sikkerhed. Det er en beklagelig beslutning, men en beslutning, vi har pligt til at tage.«

Claus Thomsen tilføjer, at de – på foranledning af Justitsministeren – er i gang med en proces sammen med blandt andet politiet, Brøndby og FCK om fremadrettede løsninger, som kan forbedre sikkerheden og kampoplevelsen i fremtiden.

Derudover lyder det, at meldingen om demonstrationen ikke giver anledning til, at Divisionsforeningen ændrer den daglige praksis.

B.T. har ligeledes været i kontakt med både politiet og FC København, som også bekræfter, at de er bekendt med demonstrationen.