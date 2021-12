Diana husker særligt møde med Lars Høgh

For OB-fans vil nyheden om, at Lars Høgh er gået bort vække genlyd. Han har nemlig en særlig plads i de fleste odenseanske fodboldhjerter.

Således var det også noget af et chok, som ramte formand for OBs fanklub De Stribede, Diana Larsen, da beskederne begyndte at tikke ind natten til torsdag.

»Det er sådan noget, man aldrig kan forberede sig helt på, selvom man vidste, han var syg, Det rammer helt ind i hjertet.«

For Diana Larsen startede det for over 30 år siden, og den første store stjerne i hendes øjne var Høgh'en.

»Når sommerferien kom, så var Lars sådan en, der flyttede ind ude i Ådalen (OBs træningsanlæg). Så sad vi der på tribunen og fulgte med, og så kunne han komme og sige 'sidder I nu der igen' med et smil;« lyder det fra fanklubbens formand, inden hun fortsætter:

»Jeg husker særligt en gang, hvor han kom hen og gav os en krone hver. Det var dengang, hvor man kunne få de der vaniljeis til en krone, og så sagde han, vi kunne køre ind til skovsøen og købe en is.«

Det blev til et rekord højt antal fodboldkampe for den odenseanske boldklub, og for en OB-fan er der ikke nogen som Lars Høgh, fortæller Diana Larsen.

Hele natten og morgenen har hun set de mange anekdoter, som folk deler på sociale medier.

For hende selv er der foruden ishistorien også en anden særlig episode med Lars Høgh, som skiller sig ud.

En hun til gengæld deler med rigtig mange andre fodboldfans.

Kampen mod Real Madrid i 1994. hvor OB vandt 2 - 0 over hjemmeholdet. Eller 'Miraklet i Madrid', som kampen kaldes.

»Intet står over det, når det kommer til sportsoplevelser med Lars Høgh. Det var enestående,« siger Diana Larsen.

Hun tør knap nok indrømme, hvor hun så kampen henne, hvis hendes mor skulle læse med, men den 14-årige Diana Larsen sneg sit fjernsyn ind på værelset og sad oppe og så kampen uden lyd efter sengetid.

»Mine forældre var ikke fodboldfans, så de forstod det jo ikke.«

Diana Larsen fortæller, at de i fanklubben vil skabe muligheder for at mindes Lars Høgh.

Først skal folk dog lige have plads til at lade den triste nyhed synke ind, lyder det afslutningsvist fra formanden.