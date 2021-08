Nede på ti mand i hele anden halvleg på Anfield. Det er der ikke mange mandskaber, der slipper godt fra.

Men når man har Andreas Christensen i sin forsvarskæde, er det åbenbart ingen sag at lukke ned for Liverpools sprængfarlige offensiv med Mohamed Salah, Sadie Mané og Diogo Jota.

Det lykkedes for Chelsea og Andreas Christensen at holde Liverpool fra scoringer i anden halvleg, og Chelsea kunne derfor tilfredse hente et point med hjem fra Anfield – ikke mindst efter en pragtpræstation af den danske landsholdsstjerne.

Og Andreas Christensen bliver da også storhyldet efter kampen. Ikke nok med, at han blev kåret til kampens spiller, så er der en hel del rosende ord til danskeren på de sociale medier. Se et udpluk af de lovprisende ord til Andreas Christensen i længere nede i artiklen.

⭐️ Man of the Match, @ChelseaFC’s Andreas Christensen

54 touches

Won 3/5 duels

29/36 passes completed

7 clearances

3 interceptions

1 shot block

Chelsea have conceded only 2 goals in his last 12 PL starts pic.twitter.com/YAvfZP73Qh — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) August 28, 2021

Kampen blev en hektisk affære efter en kontroversiel VAR-dom.

Efter et hjørnespark headede Liverpool først bolden på overliggeren, inden Chelseas Reece James reddede returforsøget på stregen. Han havde dog fået hjælp af armen til at blokere skuddet, og det takserede dommeren til rødt kort og Liverpool-straffe. Det var ingen sag for Mohamed Salah, der sikkert udlignede til 1-1, inden holdene gik til pause.

Liverpool havde efter pausen svært ved at kreere store chancer, og det skyldtes i høj grad, at Andreas Christensen var her, der og alle vegne i Chelsea-defensiven. Det gjorde, at Liverpool måtte nøjes med det ene point.

Danskeren er nu blevet kåret til kampens bedste spiller i to opgør i træk på Anfield. Det er ikke hvem som helst, der gør det. Og derfor bliver Andreas Christensen da også fortjent hyldet på de sociale medie. Her er lidt reaktioner fra Twitter efter den danske landsholdsspillers fantastiske kamp: